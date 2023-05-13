中國被指為發達國家不應享優惠　外交部：這頂帽子戴不了　人均GDP僅為美國1/6

外交部發言人汪文斌在例行記者會上強調，中國是各方公認的「最大發展中（開發中）國家」。（圖／新華社）

記者陳怡伶／綜合報道

日前美國國會通過《中華人民共和國非開發中國家法案》（PRC Is Not a Developing Country Act），認定中國非開發中國家不得享優惠待遇。外交部發言人汪文斌12日在例行記者會上表示，中國是各方公認的「最大發展中（開發中）國家」，美國想要給中國送一頂發達（已開發）國家的帽子，這頂帽子中國戴不了。他也強調，中國沒有將開發中國家地位當作逃避國際責任的「擋箭牌」。

「堅定捍衛開發中國家的正當合法權益」

據內媒報道，12日的外交部例行記者會上有記者提問，關於美國眾議院日前通過一項法案，要求美國務院對國際組織施加影響，取消中國的開發中國家地位。近期，美國國會又提出一項決議案，反對中國在世貿組織中的開發中國家地位。

對此，汪文斌稱，中國是各方公認的最大開發中國家，「美國想要給中國送一頂發達（已開發）國家的帽子，對不起這頂帽子中國戴不了，中國是一個開發中國家，有著充分的事實依據。維護開發中國家地位是中國的合法權利，中國屬不屬於開發中國家，不由美國說了算，中方將堅定捍衛開發中國家的正當合法權益。」