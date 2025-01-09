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中國
2025-01-09 17:30:00

中國西部驚現「超級鋰礦」　儲量躍居全球NO.2

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大柴旦鹽湖。（圖／翻攝中國地質調查局官網）

大柴旦鹽湖。（圖／翻攝中國地質調查局官網）

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鋰礦被視為全球最重要戰略物資之一，還有「未來金屬之王」的封號。中國地質調查局8日宣布，在新一波探勘行動中取得一連串重大突破，鋰礦儲量在全球占比從6%攀升至16.5%。全球排名更從第六躍升至第二，重塑全球鋰資源格局。

鹽湖鋰資源開發成本低污染小

據《新華社》報道，新發現的西昆侖—松潘—甘孜長達2800千米的世界級鋰輝石型鋰成礦帶，豐富了中國鋰礦資源種類和分佈範圍，形成開發利用新方向，鋰礦儲量有望進一步提升。

在鋰輝石型鋰礦外，鹽湖鋰資源開發也取得顯著進展。鹽湖鋰資源開發成本低、污染小，青藏高原鹽湖鋰資源量大幅提升，中國成為繼南美鋰三角、美國西部之後第三大鹽湖型鋰資源基地。 　　

中國還攻克鋰雲母提鋰技術難題，解決了鋰雲母含鋰量較高但提取複雜、成本較高問題，提高了利用率、經濟性，打開鋰雲母型鋰礦新局面。

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此次重大突破有效緩解中國內地鋰資源供應緊張局面

鋰，被譽為未來「金屬之王」，在現代社會舉足輕重。從新能源汽車、儲能系統、移動通信到疾病治療、核反應爐燃料等新興產業，鋰都是關鍵元素，與百姓生活息息相關。長期以來，中國鋰資源對外依存度較高、進口量占比大，增加了生產成本，制約了相關產業發展。

《新華社》指出，此次重大突破，將有效緩解中國內地鋰資源供應緊張局面，推動全球鋰資源市場更加健康發展。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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