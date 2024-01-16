中國警方偵破色情直播平台 4000位女主播進行裸聊 涉案金額近1億元人民幣

內地內蒙通遼公安近日偵破一宗特大網路淫穢案，涉案組織以架設情色APP直播平台主打「1對1裸聊」，採分鐘計費，涉案女主播達4000名，金額累計近億元人民幣。據《澎湃新聞》報道，通遼市公安局科爾沁分局警務支援大隊在網上巡查時發現，一個名為「某聊」的APP涉嫌情色直播，隨即展開調查，發現該平台女主播均為用戶提供每分鐘收費6-16元人民幣不等的「1對1裸聊」服務。

涉案金額高達近億元人民幣

進而鎖定該案主要犯罪嫌疑人劉某、羅某、王某3人，以及其他犯罪嫌疑人若干。同時偵查發現，劉某、羅某、王某等3人還同時涉嫌組織運營「某友」、「某陌」等多個同類型情色APP。3個情色APP共計累計註冊用戶達10余萬人，用戶可用虛擬金幣打賞、贈送禮物等方式，讓女主播進行不同裸露尺度的淫穢表演，涉案資金流水高達近億元人民幣，旗下共有約4000名女主播，遍佈內蒙古及遼寧、湖南、浙江、四川等多個省市。報道稱警方一共抓獲涉案人員13人，負責平台經營、管理、技術維護的核心犯罪嫌疑人11人全部落網。經審訊，嫌疑人供稱創業初期在建立聊天APP後經營慘澹，為謀取更多利潤鋌而走險，拉低「過濾演算法」並「放開尺度」，假借聊天交友名義行淫穢表演之實，以高達40%的「賞金」，遂在短時間內吸引大量女主播和APP用戶並獲得高利潤。目前全案正在進一步偵辦中。