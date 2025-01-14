中國象棋界醜聞不斷　41人涉棋局做假　亞運金牌得主遭終身禁賽

中國象棋界醜聞持續不斷！繼去年世排第一的霸主王天一因買賣棋局、操縱比賽遭終身禁賽後，3名在杭州亞運拿下金牌的「特級大師」也因涉違規行為，於12日被宣布處以終身禁賽。

2位內地象棋特級大師討論作弊錄音流出 根據《中新社》等內地媒體報道，中國國家體育總局棋牌運動管理中心昨天召開全國棋牌領域賽風賽紀警示教育會。會上通報了對41名違規人員的處罰決定。 《湖南日報》介紹，整起事件要追溯到2023年4月的「錄音門」案，當時2位內地象棋特級大師王躍飛與郝繼超的對話錄音在網上流傳。2人大談在比賽中買棋、賣棋、作弊、操縱等級分等內容，並多次提及被譽為內地象棋「第一人」的王天一。

官方介入調查發現41人存在「下假棋」違規行為 隨著事件發酵，官方介入調查。2024年9月，中國象棋協會稱查明王天一、王躍飛等運動員存在買棋賣棋、操縱比賽等違規行為，時間跨度長、頻次高，性質非常惡劣，情節非常嚴重。給予2人終身禁賽、撤銷包括特級大師在內的所有技術等級稱號的處罰。 中國象棋協會昨天再宣布，經查發現趙鑫鑫等41人存在通過行賄、受賄等方式不同程度參與買棋、賣棋等違規行為。對趙鑫鑫、汪洋、鄭惟桐3人處以終身禁賽、撤銷技術等級稱號的處罰。公開資料顯示，鄭惟桐與趙鑫鑫曾在杭州亞運奪得個人賽金、銀牌，並與汪洋一同幫助大陸隊奪下團體金牌。