中國足協主席陳戌源落馬 官媒：刮骨療毒蕩滌足壇濁水

中國足協主席陳戌源(圖)涉嫌嚴重違紀違法受查，是繼中國男足前主教練李鐵、中國足協前秘書長劉奕、中國足協前國管部部長陳永亮後，第四位落馬的中國足壇高層。官媒《人民日報》以內地近期大熱掃黑電視劇《狂飆》作比喻，指「足壇反腐掀起『狂飆』」，強調當局要「正風肅紀，以刮骨之力淨化足球生態」。官媒「央廣網」亦指，「要『動』就動『硬骨頭』，要『追』就追『源頭』，反腐一反到底、絕不留情，才是以刮骨療毒、壯士斷腕意志蕩滌足壇濁水的本義」。

陳戌源原計劃於周一赴佛山參加國足選帥工作會議，但最終沒有現身。湖北省紀委監委周二晚發出通報，證實陳戌源正接受中紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組及湖北省監委審查調查。中國足協黨委昨召開擴大會議，強調堅決擁護和支持對陳戌源的調查，又稱要深刻吸取教訓，以案為鑒、以案促改、以案促治，營造風清氣正的足球政治生態。

碼頭工人出身 奮鬥30年成董事長買球隊

67歲的陳戌源17歲加入上海國際港務集團前身、上海港務局做碼頭工人，23歲時因文采出眾改任文職做秘書，兩年後調任上海港務局團委，晉身管理階層；1997年取得上海海事大學工商管理碩士學位，2003年成位上港集團董事長。2013年，陳戌源主導收購上海東亞足球俱樂部，並改建為上海上港集團足球會。在中國足球「金元時代」，上港可說是罕有能與恒大「拗手瓜」的中超球隊，2018年更獲得其首座聯賽冠軍，且連續4年闖入亞冠淘汰賽。2019年，陳戌源憑藉管理上港球會及大型國企的經驗，全票當選中國足協主席。

在中國足協主席三年半任內，陳戌源揚言「功成不必在我，功成必定有我」，會「踏踏實實的夯實中國足球發展的根基，老老實實的按照足球發展的規律辦事，認認真真的做好足球發展的每一件工作」、「去深刻學習和了解歐洲國家和足球發展國家有哪些好的東西，這些好的東西如何運用到中國足球方面」，又稱「足球是高尚運動，不要讓金錢給玷污了，扭曲了」，批評「金元足球正在吞噬中國足球健康的肌體，我們難道還不覺醒，我們難道良心已死嗎？」

3年半任內35支球隊解散 多支球隊欠薪

陳戌源大刀闊斧改革，包括組建職業聯盟、推出「限薪令」等，惟至今中國足球職業聯盟尚未成形，更出現中超分紅從鼎盛時期逾6,000萬元(人民幣，下同)降至去年約800萬元的苦況，多支球隊欠薪，35支球隊解散；男足國家隊排名下滑，去年跌出亞洲前10，排世界第78位，為近4年最差排名。

有內媒形容，陳戌源落馬後，中國足協「一地雞毛」，國足選帥工作停滯，而月底國足能否按原計劃進行新一期集訓，也是未知之數。