中國足協主席陳戌源落馬 曾批中國足球「燒錢」：我們難道良心已死？

湖北省紀委監委通報，中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組及湖北省監委審查調查。 陳戌源是繼中國男足前主教練李鐵、中國足協前秘書長劉奕、中國足協前國管部部長陳永亮之後，第四位落馬的中國足球高層人物。內地《足球報》記者李璇隨即爆料，陳戌源曾在國家隊出征期間，「讓國腳陪著踢球，讓保障人員陪著打麻將，成績打的跟狗屎一樣，每天歌舞昇平，分獎金」，又預告將有更多爆料。 陳戌源碼頭工人出身 耕耘30年華麗轉身任上港集團董事長 內地傳媒報道，67歲的陳戌源初中畢業後，17歲加入上海國際港務集團前身上海港務局，從碼頭工人做起，及後因在單位內部刊物發表不少詩歌、散文，23歲改任文職做秘書，兩年後調任上海港務局團委，晉身管理階層。1997年取得上海海事大學工商管理碩士學位，2003年出任上港集團董事長，2013年主導收購上海東亞足球俱樂部並改建為上海上港集團足球會。在中國足球「金元時代」，上港可說是罕有能與恒大「拗手瓜」的中超球會。2018年，陳戌源執掌的上港獲得首座聯賽冠軍，並連續4年闖入亞冠淘汰賽。

陳戌源2019年全票當選中國足協主席 2019年，陳戌源在第11屆足代會全票當選中國足協主席，是中國足協第6位主席，也是中國足協首位來自非體育管理部門體系的主席。 陳戌源上任後，曾表示「我以前是向中國足協提出過不少意見的人，我覺得中國足球不該這樣」，又指「我來足協給自己賦予的使命是怎麼去認知和認識中國足球發展規律，要去深刻學習和了解歐洲國家和足球發展國家有哪些好的東西，這些好的東西如何運用到中國足球方面」。 陳戌源還曾痛批中國足球「燒錢」，指「我們中超供樂部的投入，是日本J聯賽俱樂部的三倍多，是韓國K聯賽的10倍多；中超一線球員的平均薪酬，是J聯賽球員的5.8倍，是K聯賽球員的11.7倍。金元足球正在吞噬中國足球健康的肌體，我們難道還不覺醒，我們難道良心已死嗎？」 陳戌源任內改革中國足球 組建職業聯盟、推「限薪令」 陳戌源任內推出一系列改革措施，包括組建職業聯盟、推出「限薪令」等，但中國足球卻在近年出現國內聯賽俱樂部欠薪、退出、解散潮，男足國家隊排名下滑等局面，近來更頻頻出現相關人員違紀違法的醜聞。中國足協前秘書長劉奕、中國足協前國管部部長陳永亮落馬後，陳戌源曾在上月19日出席中國足協黨委擴大會議，會議強調，與會者一致堅決擁護、堅決支持有關調查。

