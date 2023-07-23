中國足協再有2名部長被帶走調查　前「金哨」譚海涉嚴重違紀違法

記者李宗芳／綜合報道
內地足壇貪腐風暴如滾雪球越滾越大，包括前男足主教練李鐵已有11人涉案，現又增加2人，中國足協技術部部長譚海及戰略規劃部部長戚軍，傳出21日涉嫌嚴重違紀違法被帶走調查。
會才開到一半還在進行中
據《北京青年報》報道，7月21日上午9點半，中國足協舉行全體會議，會才開到一半還在進行中，戚軍、譚海相繼被足協紀檢部門幹部「請」出會場，隨後兩人再也沒有回來。從當天中午開始，兩人被有關部門帶走傳聞，遂在足協內部間流傳開來。
據悉譚海現年53歲，從2005年起執法中超，四度被主辦單位評為「金哨」，於2018年的足協機構改革調整中，出任當時新成立的中國足協裁判管理部部長，後轉任技術部部長；戚軍在2010年成為體育總局特派幹部，掛職到中國足協，在出任足協戰略規劃部部長前，曾擔任競賽部部長，並以國足領隊身份帶隊參加卡達世界杯預賽。
中國足協戰略規劃部部長戚軍同日亦被紀檢部門帶走調查。（圖／翻攝百度百科）
13名重量級人物相繼被調查
《澎湃新聞》22日消息，依據湖北省紀委監委網站，中國足球協會技術部部長譚海、戰略規劃部部長戚軍都涉嫌嚴重違紀違法，兩人目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查，但並未說明違紀違法內容。
從去年11月前國足主帥李鐵因涉嫌違法被帶走以來，至今已有13名足壇重量級人物相繼被帶走調查，另外還包括中國足協執委、原秘書長劉奕、中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮、中國足協主席、黨委副書記陳戌源、中國足協紀律委員會主任王小平等等。
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