中國足協再有2名部長被帶走調查　前「金哨」譚海涉嚴重違紀違法

記者李宗芳／綜合報道

內地足壇貪腐風暴如滾雪球越滾越大，包括前男足主教練李鐵已有11人涉案，現又增加2人，中國足協技術部部長譚海及戰略規劃部部長戚軍，傳出21日涉嫌嚴重違紀違法被帶走調查。

會才開到一半還在進行中

據《北京青年報》報道，7月21日上午9點半，中國足協舉行全體會議，會才開到一半還在進行中，戚軍、譚海相繼被足協紀檢部門幹部「請」出會場，隨後兩人再也沒有回來。從當天中午開始，兩人被有關部門帶走傳聞，遂在足協內部間流傳開來。

據悉譚海現年53歲，從2005年起執法中超，四度被主辦單位評為「金哨」，於2018年的足協機構改革調整中，出任當時新成立的中國足協裁判管理部部長，後轉任技術部部長；戚軍在2010年成為體育總局特派幹部，掛職到中國足協，在出任足協戰略規劃部部長前，曾擔任競賽部部長，並以國足領隊身份帶隊參加卡達世界杯預賽。

中國足協戰略規劃部部長戚軍同日亦被紀檢部門帶走調查。（圖／翻攝百度百科）