中國足協刮「反腐風暴」多名高層落馬　遼寧體育局長宋凱當選新任主席 孫雯任副主席

自去年11月26日前國足主帥李鐵接受調查以來，大陸足壇刮起反腐風暴仍在持續，多人落馬，包括足協執委、前祕書長劉奕，足協常務副祕書長兼國管部部長陳永亮，足協主席、黨委副書記陳戌源，通通接受了審查調查。

中國足協從去年底開始刮起反腐風暴，不少高層通通「落馬」，為選出替位的當家主，足協第十二屆會員代表大會10月16日在北京舉行，由遼寧體育局長宋凱，當選新一屆中國足協主席。

自去年11月26日前中國足球隊主帥李鐵接受調查以來，中國足壇刮起反腐風暴仍在持續，多人落馬，包括足協執委、前祕書長劉奕，足協常務副祕書長兼國管部部長陳永亮，時任中國足協主席、黨委副書記陳戌源，通通接受了審查調查。

而其中最多人關注的，就是陳戌源涉嫌受賄案，湖北省紀委監委網站，2月14日通報陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查調查，逾半年後，湖北省黃石市人民檢察院，在9月26日指控陳戌源在任職上海國際港務（集團）股份有限公司及大陸足協期間受賄，依法向黃石市中級人民法院提起公訴。