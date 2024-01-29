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中國
2024-01-29 17:41:16

中國足協前主席陳戌源受賄逾8000萬 當庭認罪擇期宣判(更新)

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湖北省黃石市中級法院今日（29日）一審公開開庭審理了中國足球協會前黨委副書記、主席陳戌源受賄一案。陳戌源被指涉受賄共計折合8,103萬餘元人民幣，當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭擇期宣判。(《人民日報》圖片)

湖北省黃石市中級法院今日（29日）一審公開開庭審理了中國足球協會前黨委副書記、主席陳戌源受賄一案。陳戌源被指涉受賄共計折合8,103萬餘元人民幣，當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭擇期宣判。(《人民日報》圖片)

官方《人民日報》報道，湖北省黃石市中級法院今日（29日）一審公開開庭審理了中國足球協會前黨委副書記、主席陳戌源受賄一案。陳戌源被指涉受賄共計折合8,103萬餘元人民幣，當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭擇期宣判。

黃石市人民檢察院指控於2010年至2023年，陳戌源先後利用擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組組長、中國足球協會主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合8,103萬元人民幣。檢察機關提請以受賄罪追究陳戌源的刑事責任。

在庭審中，檢察機關出示了相關證據，陳戌源及其辯護人進行了質證，陳戌源進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。

此外，中國足球協會原常務副秘書長兼國家隊管理部原部長陳永亮受賄、行賄案，武漢全民健身中心原副主任劉磊受賄、行賄案，當日分別由湖北省咸寧市咸安區法院、湖北省嘉魚縣法院公開開庭審理。

就任前一晚 已收60萬「拜碼頭錢」

央視早前播出的反腐專題片《持續發力 縱深推進》披露，內地足壇腐出現了系統性、塌方式腐敗。片中透露，陳戌源就任足協主席前一晚就收60萬「拜碼頭錢」，任職幾年受賄數千萬元。為謀求國家隊主教練職位，李鐵游說卓爾俱樂部拿200萬元向陳戌源行賄，還向時任足協秘書長劉奕行賄100萬元。

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