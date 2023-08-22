中國跆拳道館殭屍裝表演奪冠　但遭取消全國參賽資格

早前在南韓城南舉行的世界跆拳道大賽(Hanmadang)比賽，內地深圳一間「X-跆拳道館」在跆拳舞的項目上以清朝殭屍造型登場，更取得冠軍，不過，相關創意遭到內地網民批評，就連內地跆拳道協會都認為他們是「褻瀆中華文化」，並取消該間道館的所有全國跆拳道參賽資格。

綜合報道，深圳的跆拳道館「X-跆拳道館」在世界跆拳道大賽跆拳舞的項目中，以清朝殭屍造型表演奪得冠軍。雖然內地有傳媒讚賞為「中國風表演」，但部分內地網民卻有不同看法，就連內地跆拳道協會亦批評該館教練劉豪根據恐怖電影，自編自導「殭屍跆舞」參賽，宣揚遺風陋習，醜化民族形象，褻瀆中華文化，造成惡劣影響。