中國載人月球車設計效果圖曝光　徵名比賽11月底截止

與此同時，兩款載人月球車方案的效果圖正式公布，並啟動徵名活動。

中國計劃在2030年前實現載人登月，據官方介紹，相關工程全線正在全面推進各項研製建設工作。

載人月球車方案經擇優後有兩個方案

中國載人航天工程辦公室發言人表示，載人月球車方案徵集經過兩輪擇優，最終由航天科技集團有限公司上海航天技術研究院，以及空間技術研究院團隊獲得前兩名，他們在創新性和先進性上各具特色，都獲得月球車初樣研製合同，將會並行開展研製。後續，將在初樣研製結束時開展比測，最終決定中國首次載人登月任務的月球車研製團隊。

據介紹，載人月球車方案採用模塊化可折疊構型，能承載兩名航天員駕駛。載人月球車在月面部署後，具備崎嶇地形快速移動、導航定位、安全輔助、對地實時通信和載荷物資高效運輸等功能，並能與其它設施設備協同作業，開展月面人機聯合探測。

外觀方面，載人月球車造型以現代科技感、越野感為主要設計風格，有機融合中國傳統文化元素，彰顯中國先進科技力量和深厚文化底蘊。