中國載人月球車設計效果圖曝光　徵名比賽11月底截止

中國計劃在2030年前實現載人登月，據官方介紹，相關工程全線正在全面推進各項研製建設工作。
與此同時，兩款載人月球車方案的效果圖正式公布，並啟動徵名活動。
文章出處：「當代中國」網站
載人月球車方案經擇優後有兩個方案
中國載人航天工程辦公室發言人表示，載人月球車方案徵集經過兩輪擇優，最終由航天科技集團有限公司上海航天技術研究院，以及空間技術研究院團隊獲得前兩名，他們在創新性和先進性上各具特色，都獲得月球車初樣研製合同，將會並行開展研製。後續，將在初樣研製結束時開展比測，最終決定中國首次載人登月任務的月球車研製團隊。
據介紹，載人月球車方案採用模塊化可折疊構型，能承載兩名航天員駕駛。載人月球車在月面部署後，具備崎嶇地形快速移動、導航定位、安全輔助、對地實時通信和載荷物資高效運輸等功能，並能與其它設施設備協同作業，開展月面人機聯合探測。
外觀方面，載人月球車造型以現代科技感、越野感為主要設計風格，有機融合中國傳統文化元素，彰顯中國先進科技力量和深厚文化底蘊。
載人月球車啟動徵名活動 11月底截止
中國載人航天工程辦公室指出，由於當前載人月球探測工程登月階段任務已全面啟動實施，各項研製建設工作正在加緊推進，為匯聚社會智慧，現已啟動載人月球車徵名活動。
活動截止日期為2024年11月30日晚上12時正，之後會進行初步審核，遴選出不超過10個方案入圍。在最終評選環節，將由包括工程、文學、媒體等領域專家的評審組，綜合專家評審意見，最終評選出一個命名方案。
此外，主辦單位亦會根據名稱創意說明，評選出一定數量的優秀作者。
得獎者將會獲得中國載人航天工程辦公室頒發活動紀念證書。
徵名活動的提交有兩項要求，一是須是WORD文檔格式，載人月球車名稱及創意說明要300字以內，並附上參賽者姓名、單位、聯繫方式。第二項要求是須在截止日期前，發送至電郵「[email protected]」，並註明是「載人月球車徵名活動」。
值得留意是，月球車的中文名稱要求應簡潔凝練，原則上不多於4個漢字。同時要應便於識別、記憶和推廣，原則上不採納繁體字、生僻字。
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