中國遊客日本檢到銀包嫌錢少才報失　還得意要求說明中國人歸還

內地社交平台小紅書，近日有一帖文表示，自己在日本檢到「小日子」的銀包，並在入面發現有銀行卡、收據及3,000日圓現金等。帖主更稱「有種偷窺別人隱私的快感」，而他之後指「要是3萬還可以考慮，3千就算了」，於是把銀包交到警察局，事後他更向警察要求，向失主表明「銀包是中國人檢到的」，希望「小日子」能對中國人印象好一點。然而有在日本的內地網民提醒，在日本拾遺不報是罪行，不要為自己守法行為沾沾自喜。

有關帖文周三（21日）在小紅書中出現。帖主稱，他在日本檢到一個日本人的銀包，並翻查銀包的內容，發現除了銀行卡及一些雜物外，就只得3,000日圓的現金。帖主稱，女友指「三萬還可以考慮，3千就算了，不值得為這點錢失德」。於是他把這銀包交到當地的警察局，並向警察方面要求，向失主告知是由中國人檢到，盼望日本人會對中國人的印象改觀。