中國遠洋漁船在印度洋翻沉39人失蹤　習近平作重要指示

一艘中國籍遠洋漁船在印度洋翻沉，船上39人失蹤。國家主席習近平作出重要指示，立即啟動應急響應機制，全力開展救援。《新華社》報道，遠洋漁船「魯蓬遠漁028」周二(16日)凌晨3時許，在印度洋中部海域傾覆，船上17名中國籍船員、17名印尼籍船員和5名菲律賓籍船員至今仍下落不明，搜救工作仍在進行。
國家主席習近平作出重要指示，要求大陸農業農村部、交通運輸部和山東省立即啟動應急回應機制，增派救援力量，又要求外交部與駐外使館加強與當地相關方面聯繫，協調做好搜救工作。要進一步加強遠洋作業安全隱患排查和風險預警，確保人民群眾生命財產安全。
國務院總理李強也作出批示，要求農業農村部、交通運輸部抓緊協調有關方面力量全力搜救遇險船員，盡最大努力減少人員傷亡。要進一步加強海上漁船等安全管理，落實防範措施，確保海上運輸和生產安全。
兩船赴失聯海域開展救援
目前大陸農業農村部、交通運輸部和山東省已啟動應急回應機制，組織「魯蓬遠漁018」船、中遠海運「遠福海」輪等到達失聯海域開展救援，另有相關救援力量正在趕赴失聯海域。
中國海上搜救中心也將資訊通報相關國家，澳洲等國海上搜救力量在現場搜救。同時外交部啟動領事保護應急機制，迅速部署駐澳洲、斯里蘭卡、馬爾地夫、印尼、菲律賓等國使領館協調駐在國相關方面積極搜救。