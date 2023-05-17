中國遠洋漁船在印度洋翻沉39人失蹤，習近平作重要指示。(網上圖片)

一艘中國籍遠洋漁船在印度洋翻沉，船上39人失蹤。國家主席習近平作出重要指示，立即啟動應急響應機制，全力開展救援。《新華社》報道，遠洋漁船「魯蓬遠漁028」周二(16日)凌晨3時許，在印度洋中部海域傾覆，船上17名中國籍船員、17名印尼籍船員和5名菲律賓籍船員至今仍下落不明，搜救工作仍在進行。

國家主席習近平作出重要指示，要求大陸農業農村部、交通運輸部和山東省立即啟動應急回應機制，增派救援力量，又要求外交部與駐外使館加強與當地相關方面聯繫，協調做好搜救工作。要進一步加強遠洋作業安全隱患排查和風險預警，確保人民群眾生命財產安全。

國務院總理李強也作出批示，要求農業農村部、交通運輸部抓緊協調有關方面力量全力搜救遇險船員，盡最大努力減少人員傷亡。要進一步加強海上漁船等安全管理，落實防範措施，確保海上運輸和生產安全。