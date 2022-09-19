中國鐵總前總經理盛光祖涉貪移送法辦 任內要求高鐵全面降速被戲稱「盛高阻」

中紀委國家監委通報，中國鐵路總公司前黨組書記、總經理盛光祖嚴重違紀違法，經查後證實其問題包括「靠海關吃海關」「靠鐵路吃鐵路」，涉嫌受賄、利用影響力受賄，且在中共十八大後不收斂、不收手，決定開除其黨籍，取消其享受的待遇，移送檢察機關依法起訴。
中紀委：靠鐵路吃鐵路 用人用權腐敗
中紀委國家監委指，盛光祖理想信念喪失，政治意識淡漠，對抗組織審查，熱衷迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊等活動安排，收受可能影響公正執行公務的禮品；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；對親屬失管失教，縱容、默許親屬倚仗其職務影響謀取私利；將公權力當作攫取私利的工具，「靠海關吃海關」「靠鐵路吃鐵路」，用人腐敗和用權腐敗交織，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。
盛光祖為最後一任鐵道部長、首任鐵總總經理
73歲的盛光祖是中國鐵道部最後一任部長，鐵道部2013年被分拆成國家鐵路局及中國鐵路總公司(下稱「鐵總」)後，盛光祖出任鐵總總經理及法定代表人，至2016年10月卸任，並獲任命為全國人大財政經濟委員會副主任委員，到2018年3月退休，今年3月被查。2019年6月，鐵總改制，成為中國國家鐵路集團有限公司。
接掌鐵道部數月發生溫州動車追撞事故
盛光祖長期在鐵路系統工作，但曾在2000年4月轉任海關總署副署長、黨組書記等職務，2008年3月出任海關總署署長及黨組書記。2011年2月，前鐵道部長劉志軍因貪腐問題落馬，盛光祖接任，同年7月23日就發生舉國震驚的溫州動車追撞墮橋事故，造成40死172傷。
在溫州動車事故發生前，即2011年7月1日，盛光祖將已提升至時速最高350公里的高鐵，全面降速至時速最高300公里，甚至250公里，聲稱是為應對高票價、低客量、高耗能引致的安全隱憂，且降低時速可降低票價，更加惠民。
盛光祖卸任後 高鐵重回時速350公里
溫州動車事故發生後，原設計時速300公里、200公里的高鐵，更被降至250、200或160公里時速運行。當時不少網民揶揄「高速鐵路」變成「快速鐵路」，戲稱盛光祖為「盛高阻」、「盛高祖」，意為「高鐵阻礙者」、「高鐵新時代皇帝」。直至2017年，內地高鐵才重回時速350公里。
盛光祖任內 鐵總負債增50% 極力開放「民資入鐵」
此外，盛光祖掌舵鐵總3年間，公司負債情況嚴峻。根據鐵總2016年上半年審計報告，淨虧損達72.95億元(人民幣，下同)；總收入4,163.50億元，按年減少3.47%；負債達4.21萬億元，按年增加9.06%。與2013年鐵總剛成立時相比，負債增長近50%。
與此同時，鐵總曾於2014年4次上調鐵路投資計劃，將鐵路固定資產投資由6,300億元，增至7,000億元，再增至7,200億元，最後增至8,000億元，而新項目就由年初計劃的44個暴增至64個。有內地傳媒指出，盛光祖在任期間，是「民資入鐵」政策最頻繁、最開放的幾年，不僅政策頻出，同時不斷探索新的民資入鐵方式，除常規的銀行間市場債券發行及銀行貸款外，也通過設立鐵路發展基金等方式拓展融資規模及渠道。