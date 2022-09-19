中國鐵總前總經理盛光祖涉貪移送法辦 任內要求高鐵全面降速被戲稱「盛高阻」

中紀委國家監委通報，中國鐵路總公司前黨組書記、總經理盛光祖嚴重違紀違法，經查後證實其問題包括「靠海關吃海關」「靠鐵路吃鐵路」，涉嫌受賄、利用影響力受賄，且在中共十八大後不收斂、不收手，決定開除其黨籍，取消其享受的待遇，移送檢察機關依法起訴。

中紀委：靠鐵路吃鐵路 用人用權腐敗

中紀委國家監委指，盛光祖理想信念喪失，政治意識淡漠，對抗組織審查，熱衷迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊等活動安排，收受可能影響公正執行公務的禮品；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；對親屬失管失教，縱容、默許親屬倚仗其職務影響謀取私利；將公權力當作攫取私利的工具，「靠海關吃海關」「靠鐵路吃鐵路」，用人腐敗和用權腐敗交織，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

盛光祖為最後一任鐵道部長、首任鐵總總經理

73歲的盛光祖是中國鐵道部最後一任部長，鐵道部2013年被分拆成國家鐵路局及中國鐵路總公司(下稱「鐵總」)後，盛光祖出任鐵總總經理及法定代表人，至2016年10月卸任，並獲任命為全國人大財政經濟委員會副主任委員，到2018年3月退休，今年3月被查。2019年6月，鐵總改制，成為中國國家鐵路集團有限公司。