中國鑽石｜北方一省儲量最多 瓦房店鑽石佔全國六成

1卡鑽石有多重？ 資料顯示，天然金剛石一般只有17%至20%達到寶石級，當中單顆重量大、淨度高、接近無色的極品更少之又少，至於其餘約80%金剛石，都只能作為工業用途。 可以想像的是，寶石級和工業鑽石價值非常懸殊，有報道指出，只佔20%的寶石級鑽石，總值是其餘鑽石總值的5倍。 有一點要注意的是，無論稱為金剛石還是鑽石，無論是首飾用的還是工業用的，其計量單位都是「carat」，中國內地和台灣譯為「克拉」，港澳地區則習慣譯為「卡」。 「卡」源自古希臘文，是一種角豆樹種子的重量。現在的1卡相等於0.2克或200毫克，大約是10粒米的重量。 中國鑽石家底有多厚？

根據媒體稱，中國已探明的天然鑽石儲量，在亞洲排名第一，全球能排到第10位左右，但實際只有約2,300多萬卡，是全球儲量的1%多，總的來說絕不豐富。 至於產量方面，中國2010年代中期的鑽石年產量為大約20萬卡，排名亦是全球第10位左右，或者再靠後一些。再強調一點，這一數字包括了寶石級和工業級的金剛石。 順帶一提，因為南非鑽石早已揚名天下，很多人以為該國就是鑽石產量最大的國家，惟實際上，南非目前鑽石產量只排全球第5、6位左右，俄羅斯、澳洲、博茨瓦納等國家都比南非多。 言歸正傳，中國早在清道光年間，即19世紀上半葉，就有淘金客在湖南沅江流域一帶發現鑽石。不過，那些鑽石質量較差，只被用作修補瓷器的鑽頭。「沒有金剛鑽，不攬瓷器活」這話很多人都知道，金剛鑽正是金剛石或鑽石的俗稱。 遼寧 山東 湖南產鑽石

後來山東又發現鑽石影蹤，上世紀30年代還找到一顆「重量級」巨鑽，其卡數至今仍是中國之最。 新中國成立後，地質隊伍在全國範圍尋找礦物資源，陸續在湖南、貴州、山東、遼寧等省找到鑽石礦藏，其中遼寧省的瓦房店是最耀眼的一個。 瓦房店目前是大連市代管的縣級市。她地處遼東半島中西側，西瀕渤海，常住人口80多萬。 1970年代，當地首次發現鑽石礦，至1990年代開始開採。媒體稱，瓦房店出產的鑽石純度比南非還要好，寶石級別以上的金剛石約佔70%，遠超平均的17%至20%比例。 瓦房店鑽石佔全國六成

除了遼寧瓦房店，現時山東蒙陰至臨沭一帶、湖南沅江流域，同為中國主要鑽石產區。 最後，剛才提到的鑽石，指的都是天然鑽石。其實現在除了天然鑽石，還有人工培育鑽石，其成份、質量、功能與天然鑽石幾乎完全一樣，惟產量卻大很多很多。 目前中國就是培育鑽石的最大生產國，且產量拋離其他國家，而河南省的一個名不見經傳的小縣城，竟佔了全國產量的六成以上。有媒體說，在這小縣城裏，鑽石變了「白菜價」。 關於中國培育鑽石的發展情況，以及河南小縣城如何變成「鑽石之都」，亦將另文再述。