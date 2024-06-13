中國院士羅馬為北京癌患者開刀　8100公里創跨洲遙距手術紀錄(有片)

一名前列腺癌病人在北京接受手術，但醫生卻身在8,100公里外的意大利羅馬遙距操刀。上周五(7日)在羅馬舉行的第20屆歐洲腹腔鏡和機械人手術挑戰大會，中國科學院院士、中國人民解放軍總醫院第三醫學中心泌尿外科醫學部主任張旭帶領團隊完成全球首次跨洲際遠程人體手術直播。張旭使用國產精鋒機械人遠程系統，演示了從羅馬到北京的遠程機械人輔助腹腔鏡下前列腺根治性切除術。這是迄今為止全球最遠距離、全程操控的超遠程機械人手術，此次手術跨越直線距離近8,100公里、雙向通訊距離超過2萬公里。

「基本感覺不到延時 和現場差不多」

張旭表示，手術全程使用中國完全自主知識產權的國產機器人系統，結合5G+互聯網專線現代通信技術，優勢是時間延遲少、手術精準和穩定：「遠程手術最大問題就是通訊問題、有沒有延時，今天這個手術基本上感覺不到這個延時，就和現場幾乎差不多。」

張旭此前帶領醫學團隊結合後腹腔鏡和機械人技術，輔助過國內外專家完成60多宗泌尿外科、婦科等遠程手術，並完成多項臨床試驗，手術成功率100%，標誌著中國在遠程手術研究方面走在世界前列。