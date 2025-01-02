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中國
2025-01-02 12:43:11

中國電信《健身環大師》涉山寨任天堂RingFit 網民：封面都直抄(有片)

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中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片)

中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片)

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任天堂Switch於2019年推出的遊戲《健身環大冒險RingFit Adventure 》仍大受歡迎，近日疑遭中國國企中國電信抄襲山寨，推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂，被網民嘲「國企帶頭抄襲」、「連封面都直抄」。中國電信客服就山寨質疑回應指「無法確認」。

任天堂Switch於2019年推出的遊戲《健身環大冒險RingFit Adventure》 (網上圖片) 任天堂Switch於2019年推出的遊戲《健身環大冒險RingFit Adventure》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片) 中國電信推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂《健身環大冒險》 (網上圖片)

《健身環大師》由中國電信四川綿陽分公司率先發佈，並於去年8月舉行試玩活動，設備單獨售價為998元人民幣，寬頻用戶可購買套餐，每月多付25元，簽約36個月即可獲得健身環。官方介紹，該產品是一款結合高科技與運動學的健身設備，由健身環和安裝於機頂盒的《健身環大師》專區組成，透過USB接收器與機頂盒連接，搭配「雲電視」，實現居家運動健身與休閒娛樂；產品包含健身、燃燒脂肪、跑步等專業健身課程，以及多種健身動作，鍛鍊手臂、腹部、背部、臀部、大腿等部位。

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不過，從封面、遊戲介面到玩法，以及3D角色造型及聲音設計，均與《健身環大冒險》高度相似，亦似乎未有獲得任天堂的授權。

客服：無法確認是否抄任天堂

中國電信客戶服務人員回應指「是不是類似，我們沒法確認，建議你體驗後再具體諮詢工作人員」，實體工作人員亦表示，「我們不太清楚，因為這是電訊公司引進的產品。」

有網民直指中國電信公然抄襲，「國企帶頭山寨的，笑死」、「從外包裝到遊戲建模都太像了」、「至少也換個名字，都叫健身環」、「連演都懶得演了」、「任天堂的法務部敢出動嗎」。
 

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