中國電信《健身環大師》涉山寨任天堂RingFit 網民：封面都直抄(有片)

任天堂Switch於2019年推出的遊戲《健身環大冒險RingFit Adventure 》仍大受歡迎，近日疑遭中國國企中國電信抄襲山寨，推出《健身環大師》，無論遊戲包裝、內容及設備，均「神還原」任天堂，被網民嘲「國企帶頭抄襲」、「連封面都直抄」。中國電信客服就山寨質疑回應指「無法確認」。

《健身環大師》由中國電信四川綿陽分公司率先發佈，並於去年8月舉行試玩活動，設備單獨售價為998元人民幣，寬頻用戶可購買套餐，每月多付25元，簽約36個月即可獲得健身環。官方介紹，該產品是一款結合高科技與運動學的健身設備，由健身環和安裝於機頂盒的《健身環大師》專區組成，透過USB接收器與機頂盒連接，搭配「雲電視」，實現居家運動健身與休閒娛樂；產品包含健身、燃燒脂肪、跑步等專業健身課程，以及多種健身動作，鍛鍊手臂、腹部、背部、臀部、大腿等部位。

不過，從封面、遊戲介面到玩法，以及3D角色造型及聲音設計，均與《健身環大冒險》高度相似，亦似乎未有獲得任天堂的授權。

客服：無法確認是否抄任天堂

中國電信客戶服務人員回應指「是不是類似，我們沒法確認，建議你體驗後再具體諮詢工作人員」，實體工作人員亦表示，「我們不太清楚，因為這是電訊公司引進的產品。」

有網民直指中國電信公然抄襲，「國企帶頭山寨的，笑死」、「從外包裝到遊戲建模都太像了」、「至少也換個名字，都叫健身環」、「連演都懶得演了」、「任天堂的法務部敢出動嗎」。

