中國食品｜中國火鍋牛肉卷竟被驗出用豬肉製成　業界爆用鴨肉狐狸肉冒充牛羊肉片

火鍋牛肉卷竟是由豬肉製成？內地近日有消費者發現，超市裡的低價牛肉片主成分居然是豬肉，而內媒亦發現，許多聲稱的「調理牛、羊肉片」都添加了豬肉、鴨肉，還有水、食鹽、食品添加劑等成分。
網上僅銷售16元人民幣
根據內媒報導，部分稱為「調理肉片」或「複合肉片」的肉類產品，添加了水、食用鹽、食品添加劑甚至豬肉、鴨肉等其他肉源製成，零售價普遍不超過40元，批發價不超過25元，甚至還有商家在網上銷售16元一斤的「肥牛卷」及價格不到10元的調理鴨肉卷。
相較60、70元人民幣一斤的純牛羊肉相比，價格可便宜達一半。
賣家：一般吃不出來
內媒假裝買家購買肉類，賣家更對記者直言，鴨肉卷經過牛油混合調味，稱用作紅油火鍋「一般吃不出來」。
業內人士也透露，調理牛羊肉片之所以售價低廉，主要在於肉源多採用低價進口碎肉邊角料，「調理牛羊肉片品質遜於原切牛羊肉片，多銷往工地食堂，肥牛飯、麻辣燙等低端餐飲管道，商超定製產品近年也開始增多，主要為滿足不同購買力的消費需求。」
業內人士更指出，除調理肉片外，近幾年以鴨肉、狐狸肉等肉源冒充牛羊肉片的案例時有發生。
建議注意查看產品配料表
內地專家指，目前這類複合牛羊肉片市場佔比已降到20%以下，雖產品標稱「牛肉卷」，但豬肉佔比最高，這種行為涉嫌誤導消費者，建議消費者購買時注意查看產品配料表。