中國食品｜中國火鍋牛肉卷竟被驗出用豬肉製成　業界爆用鴨肉狐狸肉冒充牛羊肉片

火鍋牛肉卷竟是由豬肉製成？內地近日有消費者發現，超市裡的低價牛肉片主成分居然是豬肉，而內媒亦發現，許多聲稱的「調理牛、羊肉片」都添加了豬肉、鴨肉，還有水、食鹽、食品添加劑等成分。

網上僅銷售16元人民幣

根據內媒報導，部分稱為「調理肉片」或「複合肉片」的肉類產品，添加了水、食用鹽、食品添加劑甚至豬肉、鴨肉等其他肉源製成，零售價普遍不超過40元，批發價不超過25元，甚至還有商家在網上銷售16元一斤的「肥牛卷」及價格不到10元的調理鴨肉卷。

相較60、70元人民幣一斤的純牛羊肉相比，價格可便宜達一半。