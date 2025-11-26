中國首次應急發射任務圓滿成功 神舟二十二號無人飛船順利升空

神舟二十二號飛船周二中午發射升空，飛船進入預定軌道後，下午與中國太空站天和核心艙成功會合對接，任務取得圓滿成功。今次是中國載人航天工程首次在火箭待命值班階段實施應急發射任務，測發流程16天，亦是史上首次「用時最短」的發射任務。飛船在無航天員狀態下升空，只載貨物等，之後將作為神舟二十一號航天員乘組的返回飛船。

新華社等媒體報道，搭載神舟二十二號飛船的長征二號F遙二十二運載火箭，中午12時11分在酒泉衛星發射中心升空，約10分鐘後，飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。至下午3時50分，飛船成功對接於太空站天和核心艙前向端口，完成對接後，飛船將轉入組合體停靠段，後續將作為神舟二十一號航天員乘組的返回飛船。