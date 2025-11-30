中國駐日大使：日本應撤回錯誤荒謬言論

文章指出，在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，日本現職領導人悍然發表涉台露骨挑釁言論，發出武力威脅與戰爭叫囂，迄今拒不認錯、拒不收回，嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重破壞中日關係政治基礎。吳江浩指，日方目前唯一正確做法，就是恪守自身數十年來反覆作出的政治承諾，停止破壞戰後國際秩序，立即撤回錯誤荒謬言論，以實際行動徹底認錯糾錯。任何詭辯狡辯的言辭，都是自欺欺人。任何蒙混過關的企圖，都不可能得逞。任何錯上加錯的舉動，只會遭到更加嚴重的後果。

日本首相高市早苗拒絕收回涉台言論，中日關係持續惡劣。中國駐日大使吳江浩周日在《人民日報》撰文，指日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，誤判情勢、悖逆潮流、撞上南牆，日方應立即撤回錯誤荒謬言論。

「今天的中國早已不是當年的中國」

吳江浩的撰文又指，台灣問題是中國內政，一個中國原則是聯合國大會第2758號決議權威確認的國際普遍共識。沒有任何國家會容忍他國領導人粗暴干涉本國內政，沒有任何國家會容忍他國領導人對本國發出武力威脅。今天的中國早已不是當年的中國，中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心和能力堅如磐石、不可阻擋。妄圖走歷史的回頭路，武力介入台海，將台灣從中國分裂出去，必將遭到迎頭痛擊。

日媒：中國航企取消逾900航班

《日經亞洲》上周六稱，中國發布赴日旅遊風險提示後，中國航空公司12月原計劃從中國飛往日本的5,548個航班中，已有904班被取消，2天內翻3倍。大阪附近的關西國際機場取消情況尤為嚴重。愛知縣則有酒店指11月16日至19日逾1,000名中國遊客取消預約。