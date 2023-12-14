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中國
2023-12-14 14:55:59

中國高鐵旅遊｜長沙、武漢、廈門 美食打卡景點由香辣到古早風味有齊

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中國高鐵旅遊｜長沙、武漢、廈門 美食打卡景點由香辣到古早風味有齊

中國高鐵旅遊｜長沙、武漢、廈門 美食打卡景點由香辣到古早風味有齊

廣深港高鐵香港段由4月1日(今日)起，開通跨省列車，直達北京、上海、長沙、廈門等城市。適逢復活節假期，大家是否有計劃中國高鐵旅遊？今天就來盤點一下，高鐵3至4小時可達的三大熱門目的地：長沙、武漢和廈門的美食，以及值得打卡的網紅餐廳。

高鐵美食｜最熱門網紅城市長沙：挑戰爆辣鮮香

湖南長沙近年來從眾多城市中脫穎而出，可以說已經成為全國最熱門的網紅城市。發達的休閒娛樂業，加上貼地的市井氛圍，吸引大批來自全國各地的遊客。

從香港搭高鐵出發去長沙，只需要3小時10分鐘。圖為熱鬧的長沙街頭。（圖片來源：長沙發布＠微博）

從香港搭高鐵出發去長沙，只需要3小時10分鐘。圖為熱鬧的長沙街頭。（圖片來源：長沙發布＠微博）

高鐵美食｜必試香辣風味

湖南人愛好吃辣名聲在外，到長沙遊玩必定要試一試當地的香辣風味。長沙口味蝦加入紫蘇葉，擁有獨特香氣；全身黑色、外焦里嫩的長沙臭豆腐，浸在鮮香鹹辣的調味汁當中，聞起來臭、吃起來香，令人上癮；另外，湖南米粉更是在長沙不可錯過的美食。

湖南米粉分圓粉和扁粉，長沙人大多偏好食扁粉，因為扁粉比較容易入味。（圖片來源：視覺中國、網上圖片）

湖南米粉分圓粉和扁粉，長沙人大多偏好食扁粉，因為扁粉比較容易入味。（圖片來源：視覺中國、網上圖片）

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高鐵美食｜廣州深圳均設分店的文和友

長沙這樣的網紅城市，自然是有不少網紅餐廳。當中在近年比較熱門的，就包括已經走出長沙，開到廣州和深圳的文和友。

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文和友店內懷舊的裝潢風格，令人好似走入老長沙市井空間。（圖片來源：視覺中國）

文和友店內懷舊的裝潢風格，令人好似走入老長沙市井空間。（圖片來源：視覺中國）

高鐵美食｜一盞燈和笨蘿蔔

另外，長沙比較出名的兩間網紅湘菜館，就有一盞燈和笨蘿蔔瀏陽菜館。笨蘿蔔的環境市井氣息濃厚，性價比較高；一盞燈則在辣度上十分突出，愛吃辣的話不妨去挑戰一下！

中國高鐵美食｜一盞燈的鴨掌筋（圖中右下），可謂是店內辣度最高的特色菜。（網上圖片） 中國高鐵美食｜笨蘿蔔瀏陽菜館主打瀏陽蒸菜。（網上圖片）
一盞燈的鴨掌筋（圖中右下），可謂是店內辣度最高的特色菜。（網上圖片）

一盞燈的鴨掌筋（圖中右下），可謂是店內辣度最高的特色菜。（網上圖片）

高鐵美食｜茶顏悅色安慰味蕾

吃完重口味的湘菜，該來一杯奶茶安慰一下受刺激的味蕾，這時候就可以去打卡遍布長沙大街小巷的奶茶店茶顏悅色。

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茶顏悅色的「當家花旦」——幽蘭拿鐵，結合紅茶香、奶香、堅果香於一身，豐盈的奶油亦令它成為網民拍照打卡之選。（網上圖片）

茶顏悅色的幽蘭拿鐵，結合紅茶香、奶香、堅果香於一身，豐盈的奶油亦令它成為網民拍照打卡之選。（網上圖片）

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高鐵美食｜早餐之都武漢：體驗「碳水爆炸」的快樂

由香港去長沙的同一班高鐵，在長沙之後還有另一個熱門目的地，就是湖北武漢。武漢美食的兩大關鍵詞，無疑是由「碳水」和「過早」組成。「過早」其實就是當地人對吃早餐的說法，而且武漢人過早還有「必備技能」——邊走邊吃。武漢的早餐種類眾多，價格便宜，而且以碳水為主。例如熱乾麵、油餅包燒賣、糯米包油條、苕面窩（即油炸番薯粒）、三鮮豆皮等等，令武漢獲得「中國碳水之都」的名號。

想要快速嘗遍武漢的各式早餐，可以去美食雲集的戶部巷、糧道街、瑞安街打卡。比較出名的店舖則有趙師傅油餅包燒賣、蔡林記等，大多是風格樸素的街邊小店。

三鮮豆皮（圖中）可不只是豆製品，中間還有糯米，內餡中則有肉、蛋、鮮菇和筍，口感相當豐富。圖右上是苕面窩，右下是熱乾麵。（網上圖片）

三鮮豆皮（圖中）可不只是豆製品，中間還有糯米，內餡中則有肉、蛋、鮮菇和筍，口感相當豐富。圖右上是苕面窩，右下是熱乾麵。（網上圖片）

高鐵美食｜古早風味廈門 感受文藝慢時光

除了途徑武漢、長沙的這條高鐵線路之外，另一個車程在5小時以內的熱門目的地，還有廈門。香港西九龍出發去廈門的高鐵目前有四個時間的班次，相比之下比去長沙、武漢的班次選擇更多。廈門可說是比較早火起來的網紅旅遊城市，特色美食眾多，例如沙茶麵、土筍凍、海蠣煎、花生湯。說起廈門的沙茶面哪裏最好吃，人氣較旺的包括烏糖沙茶麵和四里沙茶面。當中，四里沙茶面老店位於廈門湖濱四里菜市場，相對來說遊客比較少。

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烏糖沙茶麵（圖左）是開了20多年的老店，只做早晨到中午，打卡要趁早；在菜市場裏的四里沙茶麵（圖右），則是不少本地人的選擇。（網上圖片）

烏糖沙茶麵（圖左）是開了20多年的老店，只做早晨到中午，打卡要趁早；在菜市場裏的四里沙茶麵（圖右），則是不少本地人的選擇。（網上圖片）

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中國高鐵打卡買手信推介：吉治百貨

如果想要體驗老廈門風情，又拍些好看的照片，還順便買手信，那麼在當地人常去的知名市場八市的入口附近，就有間吉治百貨，是不可錯過的選擇。裏面擺放不少古早物件，充滿懷舊風情，店裏還有一隻叫做「肉鬆」的可愛網紅貓。

吉治百貨總共五層，由一棟老樓改建而成，集餅鋪、Cafe、雜貨、茶室和書店於一體。（網上圖片）

吉治百貨總共五層，由一棟老樓改建而成，集餅鋪、Cafe、雜貨、茶室和書店於一體。（網上圖片）

原文刊登於當代中國

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