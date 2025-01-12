中國高鐵G字頭曾屬廣九直通車　珠海有得坐極罕「S列車」

中國鐵路冷知識｜2007年鐵路大提速後湧現D車 資料顯示，2000年廣九鐵路運行速度降低，G字頭車次暫停使用。直至2009年12月，G車再出現在武廣高鐵上。大家也經常接觸到的D字頭列車，指的是以「動車組」（普通動車）運行的班次；D就是「動」漢語拼音首字母；D車的時速最高可達到250公里。 D字頭車次曾於1999年短暫用於東北地區少數列車，2007年第六次鐵路大提速後，這字母開始廣泛使用。要注意一點，2007年中國還未有高鐵，所以D車早期是運行在等級較高，或是經過改造的普速鐵路上，當時的廣深鐵路便是例子。 中國鐵路冷知識｜「城際」C車也會在普鐵行駛 到了現在，D車主要行駛在高鐵網絡或客運專線，但仍有一部份在普速鐵路上運行，從深圳開往北京豐台站的D28次是例子；該車次全程2,300多公里，行車時間超過22小時。D車多使用「和諧號」，但D28等運行在普速鐵路上的車次，使用的是動力集中型、最高時速160公里的「復興號」。 高鐵時代另一個標誌性車次字母，是C。C是「城」的普通話拼音首字母，代表「城際動車組」。C車最早出現於京津城際列車，目前用於來往相鄰或相距不遠城市之間的列車，行程一般不會太長。雖然C字是中國高鐵時代「產物」，不過它後來亦用在普速鐵路上，例如西藏拉薩來往日喀則的列車，就是C字頭車次。

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