中國「太空旅遊」即將實現！航天企業與中旅旅行簽約

中國都就快有「太空旅遊！廣州航天企業「中科宇航」近日與中國旅遊集團旅行服務有限公司(中旅旅行)簽署戰略合作框架協議，攜手打造太空旅遊等太空經濟新業務。

每次可載7名乘客 料每年近千人遊太空

中科宇航曾在去年8月宣布，計劃2024年推出「亞軌道旅遊服務」，採用單級火箭與旅遊艙組合，其中旅遊艙直徑3.35米，高3米，配備4幅全景舷窗，每次飛行可載7名乘客「太空遊」——進入100公里高空體驗3分鐘擺脫地球引力的失重感，飛行全程約10分鐘，最後旅遊艙會利用降落傘安全著陸，預計每年可載近千人遊太空。

中科宇航當時透露，已完成運載火箭回收原理樣本機演示試驗及「玄鳶」液體火箭引擎全系統試車，正進行新一代可重複使用液體運載火箭及返回式旅遊艙的研製，預計2022年進行首次亞軌道飛行演示驗證試驗，2023年進行無人亞軌道飛行，飛行技術成熟後即可展開亞軌道載人旅遊服務。

中科宇航：可回收技術持續研究中

今次簽署的協議還包括攜手打造航天博物館、航天體驗園等，屆時太空遊乘客將會在相關場館內接受短期培訓。中科宇航董事長、總裁楊毅強在簽約儀式上表示，中科宇航的液體動力研製已有突破性進展，將持續進行可回收技術研究、迭代，又指生命保障系統在國內已經非常成熟。