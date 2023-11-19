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中國
2023-11-19 17:15:44

中國「超級高鐵」試驗線主體完工　時速1千公里上海至杭州僅9分鐘

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中國「超級高鐵」試驗線主體完工　時速1千公里上海至杭州僅9分鐘

號稱全球在建距離最長、時速能達到1000公里、中國首條完全自主知識產權的磁浮試驗線「高速飛車」（即俗稱的超級高鐵）16日宣布主體工程完工。

綜合《快科技》與《忻州晨報》等內媒報道，「高速飛車」微信公眾號16日發布消息稱，隨着最後一組模組支撐凸台在10日澆築完成，中國高速飛車大同（陽高）試驗線第一期主體工程全部完工。這也標誌目前全球在建距離最長、規模最大的全尺寸超高速低真空管磁浮交通系統試驗線主體工程完成。

線路全長2公里

高速飛車大同（陽高）試驗線工程，位於山西省大同市陽高縣，線路全長2公里，於2022年4月正式開工建設。

高速飛車，其全名為「低真空管道磁懸浮高速飛車」，特點是全封閉真空管道和磁懸浮運輸，能夠實現時速1000公里以上的「近地飛行」，具有更快速、便捷、舒適與安全的特點。

上海磁浮列車速最高達430公里

這條高速飛車試驗線將啟動測試，確保高速飛車安全上路、高速行駛、平穩運行。未來有望與高鐵、飛機共同組成全國立體交通幹線網，連通「山西中部城市群」，打造全國的「一小時經濟圈」。

據早前報道，中國國內首條高速飛車線路或將建立在上海和杭州之間，若該項目正式落地，連接上海和浙江杭州，過程僅需9分鐘，便利各地往來。

據悉，目前運行最快的軌道交通是上海浦東機場的磁浮列車示範線，時速最高達430公里，實際運營速度約為時速300公里，全線30公里只需7分半鐘。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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