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中國
2024-02-25 08:00:26

中國「龍字頭」地名掌故大揭秘　龍井茶與龍井市原來無關係

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龍年｜神州冷知識｜龍崗 龍井 黑龍江.....中國龍字地名你能說幾個？

在中國的傳統裏，龍象徵權力和尊嚴，也象徵吉祥和繁榮，所以各地以龍為名的地方有很多。龍年說龍，這些「龍地名」大家能說出多少個，又是否知道它們的由來？

文章出處：「當代中國」網站

龍字省市縣54個 鄉鎮逾2300

中國到底有多少龍字地名？根據資料，中國帶龍字省、市、縣一共有54個，而鄉、鎮級行政區劃，單計內地已有2,300多個，其中南方比北方多，雲南、廣東、廣西等省區尤多。至於街名、村名，以及一些地方的土名，有龍字的實在太多了，難以統計。

中國帶龍字省份只有一個，就是黑龍江；該省地處中國最東北，因黑龍江流經而得名，面積47萬多平方公里，佔全國大約1/20，人口3,000多萬。至於河流的黑龍江名字由來，其中一個說法為「其水黑色，狀似游龍」。當然，黑龍江水並非墨汁似的黑色，只是它一些河段含有較多腐殖質，故呈現較深綠色。

黑龍江是有龍字的最大行政區。該省冬天會變成冰雪世界，眾多南方遊客慕名而來。圖為遊人在黑龍江省會哈爾濱的冰雪樂園。（圖片來源：Getty）

龍岩市因山洞岩紋似龍得名

黑龍江省緯度高，冬季寒冷，是中國降雪最多地區之一，很多人說到該省，馬上會想起冰雪之旅。其實該省除了旅遊，更是重工業和農業重地，糧食產量全國第一，名揚天下的五常大米，便來自黑龍江。

至於帶龍字城市，全國共有7座，其中福建省西部龍岩市是唯一地級市。龍岩市因為城東翠屏山有一處喀斯特溶洞，該洞岩紋似龍，因而得名「龍岩洞」，而龍岩市名字就是由此而來。

龍岩是客家人聚居地區，TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴亦是出生於此。目前當地人常住口200多萬，產業主要有有色金屬、機械裝備等。另外大家應聽過客家土樓，龍岩市永定區就是土樓最多、最古老的地方，以永定客家土樓為主體的福建土樓已被列入《世界文化遺產名錄》。

「龍口粉絲」都唔係來自龍口

帶龍字的另外6個城市都屬縣級市，包括山東龍口市、福建龍泉市和龍海市、吉林和龍市及龍井市，還有浙江龍港市。

山東龍口因為「龍口粉絲」而廣為人知，但其實有百多年歷史的「龍口粉絲」，是發源於同屬煙台的招遠，龍口只是裝船外運之地，情況與哈密瓜產地不是哈密有點類似。

另外，吉林的龍井市與聞名天下的龍井茶，是完全無關的。龍井茶產於浙江省杭州市西湖區的龍井，而吉林延邊州轄下的龍井市，則是中國境內朝鮮族居住最集中、朝鮮族民俗文化保存最完整地區。當地人口16萬多，朝鮮族佔2/3。

九龍是香港的核心地區，雖然面積只有47平方公里，卻住有超過200萬人。（圖片來源：視覺中國）

香港有九龍 四川也有九龍

至於帶龍字的縣，以及與縣同一行政級別的區，一共有40多個，其中5個在廣東，包括汕頭市的龍湖區、惠州市的龍門縣、河源市的龍川縣，以及深圳的龍華區和龍崗區。

說到龍崗，大家會想到「龍崗雞」？「龍崗雞」確是深圳龍崗區的特產，但如今禽畜養殖業在深圳的地位，絕不能與科技業相比。龍崗區現設有一間世界級科技公司的總部，它名叫華為。

最後，說到帶龍字地名，當然必須提到一個「龍多勢眾」地方──的九龍；這地名由來其中一說與風水有關，是九條龍脈薈萃之地。要特別一提的是，九龍不是香港獨有地名，四川甘孜州有九龍縣，重慶有九龍坡區，而以九龍為名的鄉鎮，在全國還有好幾處。

延伸閱讀：中國最長地名有幾個字？一口氣唸不完！

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本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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