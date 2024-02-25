中國「龍字頭」地名掌故大揭秘　龍井茶與龍井市原來無關係

龍年｜神州冷知識｜龍崗 龍井 黑龍江.....中國龍字地名你能說幾個？

在中國的傳統裏，龍象徵權力和尊嚴，也象徵吉祥和繁榮，所以各地以龍為名的地方有很多。龍年說龍，這些「龍地名」大家能說出多少個，又是否知道它們的由來？ 文章出處：「當代中國」網站 龍字省市縣54個 鄉鎮逾2300 中國到底有多少龍字地名？根據資料，中國帶龍字省、市、縣一共有54個，而鄉、鎮級行政區劃，單計內地已有2,300多個，其中南方比北方多，雲南、廣東、廣西等省區尤多。至於街名、村名，以及一些地方的土名，有龍字的實在太多了，難以統計。 中國帶龍字省份只有一個，就是黑龍江；該省地處中國最東北，因黑龍江流經而得名，面積47萬多平方公里，佔全國大約1/20，人口3,000多萬。至於河流的黑龍江名字由來，其中一個說法為「其水黑色，狀似游龍」。當然，黑龍江水並非墨汁似的黑色，只是它一些河段含有較多腐殖質，故呈現較深綠色。

龍岩市因山洞岩紋似龍得名 黑龍江省緯度高，冬季寒冷，是中國降雪最多地區之一，很多人說到該省，馬上會想起冰雪之旅。其實該省除了旅遊，更是重工業和農業重地，糧食產量全國第一，名揚天下的五常大米，便來自黑龍江。 至於帶龍字城市，全國共有7座，其中福建省西部龍岩市是唯一地級市。龍岩市因為城東翠屏山有一處喀斯特溶洞，該洞岩紋似龍，因而得名「龍岩洞」，而龍岩市名字就是由此而來。 龍岩是客家人聚居地區，TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴亦是出生於此。目前當地人常住口200多萬，產業主要有有色金屬、機械裝備等。另外大家應聽過客家土樓，龍岩市永定區就是土樓最多、最古老的地方，以永定客家土樓為主體的福建土樓已被列入《世界文化遺產名錄》。