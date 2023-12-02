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中國
2023-12-02 20:48:30

中國12月起禁用街巿美顏神器「生鮮燈」　以免影響消費者的決策

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本來乾癟暗沉的肉類放在紅光燈下，顯得格外新鮮紅潤；蔬菜則放在綠光燈下，看起來特別青蔥鮮綠。

女性拍照愛用美肌，沒想到街巿賣魚賣肉也是！中國肉舖及市場常用的美顏神器「生鮮燈」12月開始禁用，網友笑說現在是「素顏」賣肉新時代。

據《新華社》報導，中國許多攤販都會使用各式各樣的「生鮮燈」，在不同種類的產品攤位前利用不同顏色的生鮮燈來吸引顧客，其中本來乾癟暗沉的肉類放在紅光燈下，顯得格外新鮮紅潤；蔬菜則放在綠光燈下，看起來特別青蔥鮮綠，但這樣的手法早被消費者看穿，向官方投訴，攤販使用生鮮燈會影響他們分辨肉質或是對產品新鮮度的判斷。

中國農業大學專家介紹，「生鮮燈」作為一種冷光源，不會散發熱量影響食品品質，但卻能誇張或遮掩食品的性狀，以「虛假好看」影響消費者的決策判斷。

帶有紅光的生鮮燈對肉品類具有「美顏」效果。（圖／翻攝百度）

中國本月起禁用「生鮮燈」

中國國家市場監督管理總局令第81號《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》12月1日正式實行，象徵街巿、蔬果農產品商場內攤商經常使用的「生鮮燈」這類「美顏神器」將全面禁用。以往在肉鋪、海鮮食品區常見的紅色燈光或冷色系燈光得替換成正常色溫的「LED燈」，還給生鮮食品「本色」，以方便民眾挑選。

有記者走訪各地街巿，發現新規實施後，許多攤販原本安裝的紅紫色光源燈光，全部換成白色光源。不少消費者拿起肉類在燈光下仔細挑選，一名主婦笑說，再也不用像以前一樣，打開手機照明燈來照肉，才能看到肉品的「真面目」。但也有肉舖老闆表示，更換光源後，客流還是有出現影響，「老顧客是知道我們家肉好，但很多新顧客走過來一看，覺得肉色不夠紅亮，看看就走了。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

更換燈具後的合肥芙蓉菜市場。（圖／翻攝百度）

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