中國12月起禁用街巿美顏神器「生鮮燈」　以免影響消費者的決策

本來乾癟暗沉的肉類放在紅光燈下，顯得格外新鮮紅潤；蔬菜則放在綠光燈下，看起來特別青蔥鮮綠。

女性拍照愛用美肌，沒想到街巿賣魚賣肉也是！中國肉舖及市場常用的美顏神器「生鮮燈」12月開始禁用，網友笑說現在是「素顏」賣肉新時代。

據《新華社》報導，中國許多攤販都會使用各式各樣的「生鮮燈」，在不同種類的產品攤位前利用不同顏色的生鮮燈來吸引顧客，其中本來乾癟暗沉的肉類放在紅光燈下，顯得格外新鮮紅潤；蔬菜則放在綠光燈下，看起來特別青蔥鮮綠，但這樣的手法早被消費者看穿，向官方投訴，攤販使用生鮮燈會影響他們分辨肉質或是對產品新鮮度的判斷。

中國農業大學專家介紹，「生鮮燈」作為一種冷光源，不會散發熱量影響食品品質，但卻能誇張或遮掩食品的性狀，以「虛假好看」影響消費者的決策判斷。