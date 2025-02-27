中國19歲「天才女棋手」被揭AI作弊 撤段位禁賽8年

有「天才女棋手」之稱、19歲的中國女職業棋手秦思玥，去年參加全國錦標賽時被揭發故意偷帶手機到比賽場地，並用人工智能(AI)程序協助作賽。中國圍棋協會昨日發布通報，決定撤銷其職業段位，並禁止其參加中國圍棋協會及會員單位組織或授權組織的所有圍棋賽事和活動8年。

通報指，秦思去年12月15日參加全國圍棋錦標賽（個人）女子組第九輪比賽時，被裁判賽中例行抽檢發現攜帶手機，並在手機上使用人工智能程序。 被揭發後存在隱瞞行為 經查看當日賽場影片，聽取現場裁判、棋手、工作人員證言，證實秦思玥當天凌晨進入賽場藏匿手機與在比賽過程中作弊，藐視賽場紀律，被詢問有關事實時存在隱瞞行為，情節嚴重。為正風肅紀，維護行業風氣，根據《中國圍棋協會紀律准則和處罰規定》等相關規定，綜合考慮違規事實情節及本人態度，經中國圍棋協會紀律與道德工作委員會研究決定，對秦思玥處以撤銷職業段位、取消2024年全國圍棋錦標賽（個人）成績的處罰，禁止其參加中國圍棋協會及會員單位組織或授權組織的所有圍棋賽事和活動8年。

14歲成為職業棋手 秦思玥生於2006年，年僅14歲參加在無錫市舉辦的全國圍棋定段賽，通過該賽事晉級為職業初段，成為罕見的青少年職業棋手。2022年11月，秦思玥入選全國圍棋錦標賽（團體）上海清一青年隊參賽名單。2022年11月23日，秦思玥所在的上海清一隊獲得華銳教育杯2022年全國圍棋錦標賽團體冠軍，升入2023年全國圍棋甲級聯賽。去年初，秦思玥升為圍棋二段，去年12月參加全國圍棋錦標賽前再獲升為職業三段。