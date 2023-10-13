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中國
2023-10-13 14:39:20

中國29歲女網紅新加坡辱罵護士警員 今出庭認罪道歉

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涉事女子(左)曾辱罵護士(中)及女警員(右)（影片截圖）

涉事女子(左)曾辱罵護士(中)及女警員(右)（影片截圖）

內地一名29歲女網紅在新加坡疑被代駕開車撞傷腳部，就醫時涉嫌辱罵護士及拒絕配合警員錄口供，加上早前涉嫌對保安員動粗謾罵，今日（13日）被控六項罪名，她當庭表示認罪並道歉。法官將案件延至本月25日再審，批准她保釋。

涉事女子在抖音有25萬粉絲。（影片截圖） 被告表示被汽車撞傷腳，在醫院等了三小時還未見到醫生，其間辱罵護士（影片截圖） 一名女警員接獲報案後到醫院錄口供，但被告拒絕配合（影片截圖）

這宗鬧劇發生在周二（10日）凌晨約2時，29歲女被告韓菲子稱出車禍導致腳部受傷，到中央醫院求醫時跟護士起衝突，涉嫌爆粗辱罵護士、拒絕配合調查。她被控6罪，包括一項公共滋擾、兩項抵觸防止騷擾法令，及3項牴觸私人保安業法令的罪狀。

影片顯示，被告表示被汽車撞傷腳，在醫院等了三小時還未見到醫生，其間辱罵護士。 一名女警員接獲報案後到醫院錄口供，但被告拒絕配合，其間也以華語對一名警員爆粗，及過程中試圖拽警員的證件。警方也發現，女子涉嫌違反工作證條件，已轉交人力部調查

女子抖音擁25萬名粉絲

女子在社交平台抖音上有超過25萬名粉絲，她及後撰文稱自己持有工作證，並指警員身分不明，由於護士不禮貌待人，她只是「狠狠反擊而已」。 她還稱醫院已為她照了X光和開藥，稍後會再通知腳部是否骨折。

惟內地網民一邊倒支持新加坡護士及警，表明不認可女事主的行為，斥她想將事件包裝成在「新加坡被歧視」，批評「在國內被慣壞了」、「在家裏橫習慣了」，認為出國就應該尊重當地法律，「在新加坡辱罵別人可不是件小事

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