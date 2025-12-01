中國6G完成第一階段技術試驗　可眨眼間下載高清電影

紫金山實驗室技術人員介紹，目前正在測試的光子太赫兹通信技術，無線傳輸可做到最快1秒鐘傳輸1TB資料，速率是5G的100倍，下載一部高清電影只需要在眨眼之間。技術人員以高速公路比喻，若5G技術是擁有四車道的高速公路，那麼太赫兹技術就是擁有上百條車道的「超級公路」。

工業設備可以像人類神經

該技術可支撐未來8K、16K等超高清影片、全息通信等需要海量資料傳輸的新型應用。與主要面向地面覆蓋的5G相比，6G將突破通信與智能的深度融合、通感一體化等技術，並構建「空—天—地—海」一體化網絡，真正實現全域無死角覆蓋。

紫金山實驗室建成全球首個「時延有界確定性無線接入演示系統」，透過乒乓球顛球測試展示6G技術應用。紫金山實驗室副研究員劉澤寧表示，目標是實現6G空口傳輸時延低至百微秒級，可靠性高達99.99999%，以及抖動低至微秒級的能力，這意味在未來智能工廠當中，無數的工業設備可以像人的神經一樣，通過無線的方式，實現精準無誤的協同運作。