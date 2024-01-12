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中國
2024-01-12 10:45:03

中國CR450高鐵料2025年通車　時速高達453公里　北京到上海僅需2.5小時

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CR450是「十四五」規劃中的重大科研項目，將研發更安全、更環保、更節能、更智能的復興號新産品，目前復興號列車已有160、250、350三個速度等級，CR450將可達成最高453公里的時速，有望成為世界上最快的高速列車。

國鐵集團9日召開了工作會議，內容提到2024年將完成CR450高鐵的樣車製造，預計在2025年通車，屆時從從北京到上海，只需要2.5小時。

目前高鐵時速已可達到350公里

CR450是「十四五」規劃中的重大科研項目，將研發更安全、更環保、更節能、更智能的復興號新産品，目前復興號列車已有160、250、350三個速度等級，CR450將可達成最高453公里的時速，有望成為世界上最快的高速列車。

目前中國現有的高鐵列車時速，已經可以達到350公里，但CR450高速動車，未來具有450公里實驗運行時速和400公里的商業運行時速，有望將北京到上海的行程時間，從原先4個多小時，大幅縮短至2.5小時左右。

預計將會更加環保和節能

另據《南華早報》報道，CR450計劃自3年前啟動，如今技術創新項目取得了突破，依照鐵路列車的命名規則，CR450代表設計時速400公里的列車，國鐵集團已於去年6月完成了對CR450關鍵新型高科技部件的性能測試工作，並在試驗運行中創下453公里的時速，標誌着CR450發展迎來了重要里程碑，開發工作取得階段性成果。

預計到2025年，CR450經過自動控制、輪軸設計、轉向系統、軌道升級和安全措施等關鍵軌道技術的重點研究之後，將投入使用。國鐵集團表示，與現有的復興號列車相比，除了速度上的優勢之外，CR450高速動車預計將會更加環保和節能。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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