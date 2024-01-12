中國CR450高鐵料2025年通車　時速高達453公里　北京到上海僅需2.5小時

CR450是「十四五」規劃中的重大科研項目，將研發更安全、更環保、更節能、更智能的復興號新産品，目前復興號列車已有160、250、350三個速度等級，CR450將可達成最高453公里的時速，有望成為世界上最快的高速列車。

國鐵集團9日召開了工作會議，內容提到2024年將完成CR450高鐵的樣車製造，預計在2025年通車，屆時從從北京到上海，只需要2.5小時。

目前高鐵時速已可達到350公里

CR450是「十四五」規劃中的重大科研項目，將研發更安全、更環保、更節能、更智能的復興號新産品，目前復興號列車已有160、250、350三個速度等級，CR450將可達成最高453公里的時速，有望成為世界上最快的高速列車。

目前中國現有的高鐵列車時速，已經可以達到350公里，但CR450高速動車，未來具有450公里實驗運行時速和400公里的商業運行時速，有望將北京到上海的行程時間，從原先4個多小時，大幅縮短至2.5小時左右。