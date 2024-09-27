中央政治局召開會議 提要促進房地產市場回穩

中共中央政治局昨召開會議，由總書記習近平主持。會議分析研究當前經濟形勢，並部署下一步經濟工作，當中包括強調要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，並要降低存款準備金率，實施有力度的降息，並要促進房地產市場，止跌回穩。 新華社報道，會議指出，中國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。同時，當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。

實施有力度降息 在利率及房地產上，會議強調要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出，切實做好基層「三保」工作；要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用；要降低存款準備金率，實施有力度的降息；要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地；並要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。

研究保護中小投資者政策 會議亦指要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點；並要支持上市公司並購重組，穩步推進公募基金改革，研究出台保護中小投資者的政策措施。此外也要加大引資穩資力度，抓緊推進和實施製造業領域外資準入等改革措施，進一步優化市場化、法治化、國際化一流營商環境。 民生方面，會議強調要守住兜牢民生底線，重點做好應屆高校畢業生、農民工、脫貧人口、零就業家庭等重點人群就業工作，加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體的幫扶；要加強低收入人口救助幫扶；要抓好食品和水電氣熱等重要物資的保供穩價；要切實抓好糧食和農業生產，並確保國家糧食安全。會議要求，各地區各部門要認真貫徹落實黨中央決策部署，充分激發全社會推動高質量發展的積極性主動