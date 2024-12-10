中央政治局會議研明年經濟工作 提擴內需穩樓股市

會議認為今年是實現「十四五」規劃目標任務關鍵一年，以習近平為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，沉著應變、綜合施策，經濟運行總體平穩、穩中有進。會議指中國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強；新質生產力穩步發展，改革開放持續深化，重點領域風險化解有序有效，民生保障扎實有力，全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成。

實施更積極財政政策

會議強調要做好明年經濟工作，堅持穩中求進工作總基調，並提到要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。明年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性；也要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求；要以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系；要擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資；要有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。