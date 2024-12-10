中央政治局會議研明年經濟工作 提擴內需穩樓股市

中共中央政治局昨日召開會議，分析研究2025年經濟工作，當中提到要擴大內需、穩住樓股市。會議並聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2025年黨風廉政建設和反腐敗工作。中共中央總書記習近平主持會議。
會議認為今年是實現「十四五」規劃目標任務關鍵一年，以習近平為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，沉著應變、綜合施策，經濟運行總體平穩、穩中有進。會議指中國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強；新質生產力穩步發展，改革開放持續深化，重點領域風險化解有序有效，民生保障扎實有力，全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成。
實施更積極財政政策
會議強調要做好明年經濟工作，堅持穩中求進工作總基調，並提到要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。明年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性；也要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求；要以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系；要擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資；要有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。
中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關圍繞黨和國家中心任務，持續強化政治監督，深入推進正風肅紀反腐，集中整治群眾身邊不正之風和腐敗問題。會議強調紀檢監察機關要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，始終保持懲治腐敗高壓態勢。會議同意明年1月6至8日召開二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議。