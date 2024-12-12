中央經濟工作會議在北京舉行︰加大財政支出強度 適時降準降息

會議認為，今年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，沉著應變、綜合施策，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展紮實推進，經濟社會發展主要目標任務即將順利完成。新質生產力穩步發展，改革開放持續深化，重點領域風險化解有序有效，民生保障紮實有力，中國式現代化邁出新的堅實步伐。一年來的發展歷程很不平凡，成績令人鼓舞，特別是9月26日中央政治局會議果斷部署一攬子增量政策，使社會信心有效提振，經濟明顯回升。

中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席習近平出席會議並發表重要講話，分析當前經濟形勢，部署2025年經濟工作。

會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是國內需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多。同時必須看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

提高財政赤字率 加大財政支出強度

會議並稱，明年要保持經濟穩定增長，保持就業、物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步；並要實施更加積極的財政政策。提高財政赤字率，確保財政政策持續用力、更加給力。加大財政支出強度，加強重點領域保障。增加發行超長期特別國債，持續支持「兩重」項目和「兩新」政策實施。增加地方政府專項債券發行使用，擴大投向領域和用作項目資本金範圍。優化財政支出結構，提高資金使用效益，更加注重惠民生、促消費、增後勁，兜牢基層「三保」底線。黨政機關要堅持過緊日子。