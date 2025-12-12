中央經濟工作會議 確定明年重點任務 堅持內需主導 創新驅動

中央經濟工作會議周三及四在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話，分析經濟形勢並部署明年經濟工作。會議指明年要堅持內需主導、創新驅動及對外開放，並整治內卷式競爭等；亦提到要著力穩定房地產市場。

會議指國家經濟發展中的老問題、新挑戰仍不少，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，但這大多是發展中、轉型中的問題，經努力可以解決，國家經濟長期向好的條件及基本趨勢沒變。會議稱，明年要繼續實施適度寬鬆貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕，暢通貨幣政策傳導機制，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。