中央財辦指社會經濟明年次季加速恢復：優化防疫帶來的重大積極影響

中央財辦相關負責人預計，社會生產生活及經濟將在明年第二季加速恢復。圖為上海街頭。(路透社)

官媒新華社今日引述中央財經委員會辦公室相關負責人，深入解讀上周四至五在北京舉行的中央經濟工作會議，指優化疫情防控措施將為經濟恢復帶來重大積極影響，預計明年上半年、特別是第二季，社會生產生活秩序加快恢復，經濟活力快速釋放。

相關負責人表示，從國內看，經濟恢復基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力仍然較大；從國際看，烏克蘭危機延宕發酵，全球貿易形勢不容樂觀，大宗商品價格高位波動，糧食和能源安全問題突出，世界經濟可能面臨滯脹局面。

中央財辦認為明年中國經濟或在全球一支獨秀

不過，相關負責人指出，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，資源要素條件可支撐，「綜合研判，明年世界經濟增速可能明顯下滑，而我國經濟有望總體回升，形成一個獨立的向上運行軌跡」。

相關負責人解釋，除了優化防疫措施帶來的經濟復甦外，今年已出台的擴大有效需要、促進結構優化政策的效應，將在明年持續顯現，明年還將再根據實際需要陸續出台新政策、新措施，兩者將積極促進經濟恢復發展。此外，今年經濟增長低於預期，客觀上造成今年經濟基數相對較低，明年只要經濟恢復正常增長，基數效應將對明年經濟數據形成一定支撐。

中央財辦：做好疫情過渡期管理 「曙光就在前面」

對於優化防疫20條、新10條實施後，各地感染個案不斷上升，相關負責人強調，當前關鍵是做好3件事，包括保障民眾就醫用藥，不出現大範圍醫療資源擠兌；保障產業穩定運行，產業鏈供應鏈關鍵環節不能中斷；做好藥物、重要民生商品的保供穩價，不能出現斷供或價格大幅上漲。相關負責人表示，「總之，困難是現實的、暫時的、難免的，要精心做好過渡期管理，曙光就在前面」。

中央財辦：要恢復及擴大消費 適當增加消費信貸

至於受疫情最大衝擊的消費，相關負責人指出，要將恢復和擴大消費擺在優先位置，採取強而有力措施，加強消費能力、改善消費條件、增加消費場景，令消費潛力充分釋放，例如多渠道增加城鄉居民收入，特別是要提高「消費傾向高但受疫情影響大」的中低收入居民的消費能力，並要「適當增加消費信貸」等。

中央財辦談樓市：保交樓 研究解決改善房企負債

相關負責人又談到房地產市場，指去年下半年起中國房地產市場明顯走弱，近幾個月更加速下滑，成為影響經濟運行中一個重大風險因素，但只要各部門、各地方「認識到位、工作到位、持續抓好」，房地產風險就可以化解，令市場平穩發展。

明年房地產側重點則包括，各地區和有關部門要扎實做好「保交樓、保民生、保穩定」各項工作，繼續為行業提供足夠流動性，滿足行業合理融資需求；推動行業併購重組；完善相關房地產調控政策及制度等。相關負責人強調，「2022年已出台的政策要持續抓好，2023年還將出台新舉措，側重研究解決改善房企資產負債狀況等」。

中央財辦：要釋放受限制的樓市消費潛力

另外，還要擴大有效需求，支持剛性和改善性住房需求，例如在住房消費等領域仍存在一些妨礙消費需求釋放的限制性政策，「這些消費潛力要予以釋放」；結合落實生育政策和人才政策，解決好新老市民、青年人等住房問題；鼓勵增加保障性租賃住房供給，發展長租房市場；合理增加消費信貸，支持住房改善等消費。

至於中長期治本之策，則是要深入研判房地產市場供求關係、人口變化、城鎮化格局，包括城市群都市圈、城市更新、再城市化等，研究推動房地產業向新發展模式平穩過渡，擺脫多年「高負債、高杠杆、高周轉」模式。