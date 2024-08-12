中央首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署

中共中央、國務院發布《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，是中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。
目標2030年節能規模達到15萬億元人民幣
《意見》針對不同領域提出量化工作目標，包括到2030年，節能環保產業規模達到15萬億元人民幣左右；非化石能源消費比重提高到25%左右；抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦；營運交通工具單位換算周轉量碳排放強度比2020年下降9.5%左右，到2035年新能源汽車成為新銷售車輛的主流；大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右等。
《意見》又提出從六方面完善綠色轉型政策體系:
- 財稅政策方面，積極構建有利於促進綠色低碳發展和資源高效利用的財稅政策體系，落實相關稅收優惠，完善綠色稅制。
- 金融工具方面，延長碳減排支持工具實施年限至2027年年末，研究制定轉型金融標準，積極發展綠色股權融資、綠色融資租賃、綠色信托等金融工具。
- 投資機制方面，中央預算內投資對重點項目積極予以支持，引導和規範社會資本參與綠色低碳項目，支持符合條件的新能源、生態環境保護等綠色轉型相關項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金。
- 價格政策方面，深化電力價格改革，完善水價政策，推進生活垃圾處理收費方式改革。
- 市場化機制方面，完善生態產品價值實現機制，推進全國碳排放權交易市場和溫室氣體自願減排交易市場建設，完善綠色電力證書交易制度。
- 標準體系方面，建立碳達峰碳中和標準體系，加快節能標準更新升級，完善可再生能源標準體系和工業綠色低碳標準體系。
原文刊登於 香港電台