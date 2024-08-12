中央首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署

中共中央、國務院發布《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，是中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。

目標2030年節能規模達到15萬億元人民幣

《意見》針對不同領域提出量化工作目標，包括到2030年，節能環保產業規模達到15萬億元人民幣左右；非化石能源消費比重提高到25%左右；抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦；營運交通工具單位換算周轉量碳排放強度比2020年下降9.5%左右，到2035年新能源汽車成為新銷售車輛的主流；大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右等。