中學女老師扮純情出軌男學生　丈夫發現戴綠帽怒爆「鹹濕對話」

上海徐匯區某中學女教師日前被丈夫實名舉報出軌16歲男學生，還在網上曝光兩人「約炮」對話截圖，露骨鹹濕對話引發社會關注，涉事學校對外表示該女教師已被停職調查。

近日內地社交平台瘋傳數張微信聊天截圖，內容十分大膽露骨，像是「我x進去是你到底是舒服還是難受，那我很想要呀」、「想啃你啃兩三個小時！我也想抱抱你」、「你的屁股我摸定了」、「你還是挺乖乖的，雖然很不想，但是腿岔開的很誠實」等。

女教師丈夫不滿被戴綠帽，上網實名舉報。（圖／翻攝微博）

綜合內地媒體報導，2月16日上午，自稱為上海市徐匯區某中學化學老師兼高一張姓女班主任丈夫吳姓男子，公開轉發多張張姓女教師與其高一男學生微信聊天紀錄，稱妻子「出軌」、「與未成年人發生關係」，並大酸兩人對話堪稱「未成年勾引指南」，並表示「2023 級丁某悅」備註名為妻子掩人耳目之用，實為常姓16歲男學生。

張姓女師曾多次拿到教育相關獎章

消息一出，張姓女師隨即被網友肉搜起底，其學歷可謂「學霸」，‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍是南京師大教師教育學院化學專業畢業，香港中文大學教育學碩士留學offer，曾多次拿到教育相關獎章。

據《南方都市報》報導，徐匯區教育局2月19日回應已經知曉此事，「現在正在調查中」。另《澎湃新聞》從涉事學校獲悉，涉事張姓女老師已被停職，目前事件正在調查中。