中學男廁安裝閉路電視 校方否認侵犯隱私：防止學生打架

記者陳怡伶／綜合報導

如廁是相當隱私的事，大陸河南省一中學日前卻以「防止學生打架」為理由，在男生廁所內安裝閉路電視，有學生不滿表示，覺得自己的私隱被侵犯，校方則回應該閉路電視是報廢，無法正常使用，目前已經拆除。

知情人士呂先生（化姓）稱，河南省商丘永城市龍崗鎮初級中學本月27日在校內的男廁安裝閉路電視，讓學生感覺自己的私隱被侵犯，希望學校能拆掉。根據網傳影片，多名學生聚集在廁所內議論紛紛，閉路電視就安裝在門邊的牆上，正對著學生，一抬頭就能看見。

對此，該校校長王先生昨日(28日)回應，因為之前曾發生學生在廁所內打架的事件，安裝閉路電視，是為了起震懾作用，但實際上設備無法正常使用。有該校老師稱，閉路電視已經拆除，因為快放假了，擔心學生在廁所內打架才安裝的，而且閉路電視只是接通了電源，並沒有連上網絡。

網上引發熱議

永城市教育局工作人員表示，教育局正在了解處理此事。商丘市教育局工作人員稱，已把有關情況上報，目前正進一步核實情況。這宗事件引發了熱議，有網友表示「男生就不配有隱私嗎？」不過，有疑似為該校學生的網民也留言解釋，該廁所經常出現學生吸煙、打架的情況，學校這麼做也是逼不得已。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章