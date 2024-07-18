中山大學9碩博生擺賣烤腸減壓爆紅　檔主：現在躺下10分鐘就睡著(有片)

莘莘學子讀書壓力大，生活緊張，自然會影響睡眠和精神，或會令讀書成效。中山大學有9位哲學系碩博生在大學周邊擺檔攤賣烤腸，稱這是他們的減壓方法，還指效果非常明顯，現在躺下不到10分鐘就能睡著。訪問在社交平台走紅，引發網友關注。
綜合《揚子晚報》等內地傳媒報道，周二(16日)有報道指，廣東廣州有9位哲學系碩博生在大學周邊擺攤賣烤腸，檔主胖達(化名)介紹，檔攤是從上個月開始擺，從晚上10時賣到凌晨12時，已擺賣了十幾次。胖達今年29歲，剛從中山大學哲學系碩士畢業，目前和朋友從事哲學考研輔導。他告訴記者，團隊共有9人，有今年剛畢業的碩士生，也有中山大學和首都師範大學的在讀博士生。胖達指，白天他們都在忙著看書、寫論文、給學生上課，都是腦力勞動。下班後恰好就利用擺檔做些體力勞動，換個地方放松心情。
網民：這是跟阿姨搶生意吧？
胖達坦言喜歡上了擺檔賣烤腸：「並非高收入才有快樂感，年輕人要有激情，做一些小事也會很快樂。」有顧客聽說他們是學哲學的，對哲學比較感興趣，胖達就會一起站著聊聊天，讓整個大腦給放鬆下來，很解壓。他笑著說：「我以前睡眠不好，但現在每次擺攤回來，躺下不到10分鐘就睡著了。」
胖達與同伴賣烤腸的訪問獲得大批網民關注，不少人都對這種解壓方法感到新奇，有人表示支持：「勞逸結合，跨界體驗生活，放飛自我哈哈哈」、「賣烤腸就是一種哲學的實踐」，不過亦有人倜侃：「這是跟阿姨搶生意吧？」，亦有批評他們「不務正業」、「回去寫論文！」