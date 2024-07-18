中山大學9碩博生擺賣烤腸減壓爆紅　檔主：現在躺下10分鐘就睡著(有片)

莘莘學子讀書壓力大，生活緊張，自然會影響睡眠和精神，或會令讀書成效。中山大學有9位哲學系碩博生在大學周邊擺檔攤賣烤腸，稱這是他們的減壓方法，還指效果非常明顯，現在躺下不到10分鐘就能睡著。訪問在社交平台走紅，引發網友關注。

綜合《揚子晚報》等內地傳媒報道，周二(16日)有報道指，廣東廣州有9位哲學系碩博生在大學周邊擺攤賣烤腸，檔主胖達(化名)介紹，檔攤是從上個月開始擺，從晚上10時賣到凌晨12時，已擺賣了十幾次。胖達今年29歲，剛從中山大學哲學系碩士畢業，目前和朋友從事哲學考研輔導。他告訴記者，團隊共有9人，有今年剛畢業的碩士生，也有中山大學和首都師範大學的在讀博士生。胖達指，白天他們都在忙著看書、寫論文、給學生上課，都是腦力勞動。下班後恰好就利用擺檔做些體力勞動，換個地方放松心情。