中山好去處｜揭秘中山「香山書房」 全市竟超過100間？

香山書房 中山市政府打造的文化品牌 「香山書房」，簡單來說是中山的圖書館，由中山市政府推進全民閱讀而設的。它既是一個免費的公共圖書館、同時亦是藝術展覽、文化活動、小型演出的地方，是中山閱讀及文化推廣的大舞台。自2022年至今已快速落成107間，成為了中山特有的文化品牌。 之所以建設那麼快，是因為中山市政府利用現有的景區、公園、校園、舊工廠或精品示範村內的舊建築，將它們活化成為「高顏值」的公共閱讀空間以及文旅打卡新場景。

香山書房由舊建築活化 成網紅新地標 中山石岐街道的格子空間香山書房，前身就是兩楝閒置的工業樓，保留原有結構框架，內部則進行大規模改裝而成。整體分為閱讀區、交流區、展覽區，落地玻璃設計，既保證了室內柔和的自然光，又讓讀者能夠飽覽室外的自然美景，坐在當中看書，自是一大樂事。另外書房內6米大書牆也是一大亮點。 荔景苑香山書房位於國家3A級旅遊景區荔景苑內，由充滿嶺南特色的建築改裝而成，是另一間入選「2022年最美新型公共文化空間案例」的網紅書房。

荔景苑香山書房毗鄰著名的孫中山先生銅像，與孫文蓮花觀賞池、景觀文化長廊、荔景苑民俗·曲藝文化館相連，館藏圖書達3,000冊。園內古木參天，蓮韻香飄，充滿詩情畫意。 荔景苑內會不時舉辦文藝活動，有曲藝欣賞、劇目表演等等。北上遊玩的港人除了看書打卡以外，還有機會參觀不同的文藝表演，感受中山的藝術文化。 值得一提的是，荔景苑香山書房內有一家極富古典情懷的咖啡店，名字充滿神祕色彩，名為「醉龍咖啡」。店內裝修古樸，牆上掛着一幅醉龍舞圖，每張木桌都承載着歷史故事。醉龍咖啡是店內的招牌飲品，有機會必要一試。

歷史建築活化而成 香山書房每間都有故事 位於南區街道寮後村的寮後閱報館香山書房是另一家由老建築活化而成的美麗書房。 寮後閱書報館早於1928年建造，為兩層磚木建造的騎樓建築。中山市政府早期在保留外觀和結構的基礎上，將一層改造成自助圖書館，後來加入不同的文化活動，升級為香山書房。如今，讀者不僅能更舒適的閱讀環境中品味書香，還能感受寮後村悠久的歷史文化氣息。

在田間村落，也有香山書房的蹤影。 三鄉鎮雍陌香山書房是由建於清朝的雲莊鄭公祠改造而成的。以老祠堂為中心改造，現已成為村內居民看書學習的好去處。雍陌香山書房還是一座「有聲圖書館」，有1.6萬多冊優質音頻圖書，即使村內長者也能享受「閱讀」的樂趣。 在阜沙鎮，則有由舊糧倉改建的阜圩里香山書房，混凝土牆與現代書架相映成趣，形成階梯式閱覽區。

阜沙鎮的浮虛山，立於峙海中。史料記載浮虛山能隨波浮上浮下，甚為壯觀，有「浮虛春濤」之譽，是明代香山八景之一。坐在香山書房中，不知有沒有機會一睹奇景？ 在中山，集「顏值」與「氣質」於一體的香山書房比比皆是：三鄉鎮橋頭稻田香山書房被稻田環繞；三角鎮三角公園香山書房臨湖而建，四面都是落地玻璃窗；而大涌鎮安堂社區竹林廣場香山書房則仿香山傳統民宅設計，融入香山文化、竹文化等元素，「一書房一特色」成為中山的美麗地標。