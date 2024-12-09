中山美食｜北上小欖尋味 秋冬必食非遺菊花宴

中山小欖盛產菊花，賞花嚐花都有悠久歷史。 清代康熙年間的《嶺南雜錄》中便曾記載：「小欖之菊花餅，中含菊花，較之杏仁餅尤為美味。菊花肉風味亦殊不俗，非他處所可比擬者也。」 中山小欖人說，菊花種類繁多，但可食用的菊花只有十多種，當中以「黃球」的食用最廣。

北上美食｜頭盤：菊花刺身 菊花在小欖有很多吃法，直接生吃常是菊花宴的第一道菜。小欖人將菊花一朵朵摘下來，剪掉帶有苦澀味的菊花托，洗淨菊花瓣，喜歡甜味的會淋上沙拉醬、花生碎，糖粉，喜鹹的則撒上肉鬆和海苔等配料食用，當地人還給予美名，為「菊花刺身」。 第一道菜，也會以「撈起」作為開始。 為了意頭，小欖人會把「菊花刺身」配上多樣的材料，如魚皮、雞肉、洋葱、藠頭、姜絲，配上醬汁，做成「菊花魚皮刺身」，吃前大家一起把材料攪拌均均，儀式感滿滿，寓意風生水起、一帆風順。

北上美食｜經典菜式：菊花肉、菊花魚球、菊花八寶糯米飯 根據小欖民俗博物館的記載，傳統經典的菊花菜式包括「菊花肉」、「菊花魚球」、「菊花魚頭羮」、「菊花水欖」以及菊花八寶糯米飯等。這些菜式現在仍然十分流行。 菊花肉是以豬背部肥肉切成透明狀薄片，用糖醃製，再在外面拌一層半鮮半乾的糖漬菊花瓣而成，吃起來爽脆不膩。

製作菊花魚球，則先把菊花瓣打碎，和成菊花汁混進鯪魚肉裏一起做成魚球，最後放進油鍋裡油炸，再蘸上蜆蚧汁來吃。有些人還喜歡用生菜片包着魚球與菊花瓣一起吃，據說吃起來更清爽。 菊花葉也可以入菜。傳統的便有酥炸菊花葉，將兩張菊花葉裹上粉油炸，清香和鹹香交融極緻。現代人在原有的菜式上加上不同食材，有現烤的，也有菊花火鍋、粥底火鍋等，賣相也新穎。 北上美食｜湯羮：菊花魚頭羮 中山脆肉鯇十分有名，與菊花搭配起來也是一絕。經典的菊花宴便有菊花松子魚、菊花烤魚。而湯羮則有菊花魚茸羮和菊花魚頭羮，是用魚頭魚肉起骨做成魚茸，加上菊花瓣和欖仁，美麗而鮮香。

菊花的湯羮還有多種其他做法，例如菊花蛇羮、菊花鮑魚雞湯等等。

北上美食｜甜品：菊花水欖、菊花雙皮奶、菊花糕 「水欖」是小欖人對湯圓的特有叫法。小欖的「湯圓」並不圓，像橄欖狀，故稱「水欖」，其實是一種用菊花肉作餡料的糯米湯圓，餡料通常是蓮蓉或綠豆沙，再加入一些菊花肉而成。