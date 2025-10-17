中方不滿MI5處長指控間諜竊密　並一再延後新使館計劃

英國軍情五處(MI5)處長麥卡勒姆(Ken McCallum)周四(16日)在倫敦表示，中國每日都對英國的國家安全構成威脅，干預行為包括網絡間諜活動及竊取技術機密，並對兩名英國公民被控為中國做間諜的案件獲撤銷起訴感到沮喪。中國駐英大使館批評英方官員有關涉華言論完全是無中生有，信口雌黃，另外就英國政府一再延後中國新使館規劃申請的審批時限，表示強烈不滿。
英國前議會研究員Christopher Cash和Christopher Berry此前被指控在2021年12月至2023年2月期間，收集並向中國提供有損國安和利益的資訊，兩人均否認指控，並於去年9月獲撤控。英國皇家檢察署署長Stephen Parkinson透露，案件起訴遭撤銷，是因施紀賢政府拒將中國列為「對英國國家安全產生威脅」。施紀賢則把責任歸咎於前任保守黨政府政策無將中國明確列為「威脅」。
中方：中國做事向來光明磊落 敦促停止反華炒作
中國駐英大使館批評英方官員有關涉華言論完全是無中生有，信口雌黃。中方堅決反對，予以強烈譴責。發言人強調，中方一貫奉行不干涉內政原則，不對任何國家構成威脅。所謂中方指使有關英國人員「竊取英國情報」的說法完全是憑空捏造、惡意誹謗。中國做事向來光明磊落，敦促英方停止反華炒作，停止破壞中英關係。另外，發言人強烈不滿英國政府，將中國新使館規劃申請的審批時限再由本月21日延至12月10日，指方案得到當地各專業機構高度認可，批評英方一再延後，毫無道理。