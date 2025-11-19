中方再暫停進口日本水產品　香港維持10地入口禁令 (更新)

【19:00更新】香港環境及生態局回覆《am730》表示：「因應日本福島核污水排海，由2023年8月24日起，源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10(都)縣的水產、海鹽和海藻食品禁止進口本港，相關禁令仍然維持。」 中日關係因日本首相高市早苗涉台言論再度緊張，中日兩國的政治、經濟以至民間交流都急速降溫。共同社今日報道，中國政府已向日本政府通報再度暫停進口日本水產品。另外，根據中方意向，圍繞恢復日本牛肉對華出口的政府間磋商亦已中止。 在北京，外交部發言人毛寧回應，日方之前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但日方目前未能提供所承諾的技術材料。毛寧強調，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上的錯誤言論，引起中國民眾的強烈公憤，當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，都不會有市場。

日方應中方要求暫停恢復日本牛肉對華出口談判 對於日本內閣官房長官木原稔說，高市相關言論符合日本長期以來的觀點。毛寧指出，高市的錯誤言論從根本上損害了中日關係政治基礎，中方嚴肅敦促日方收回言論，以實際行動認錯糾偏，若果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，一切後果由日方承擔。 中國因福島第一核電站污水排海事件，在2023年8月全面禁止日本水產品進口。中日雙方到今年6月達成共識，中方有條件放寬禁令，恢復進口宮城、福島等10個都縣以外的日本水產品。日本於今月初首次恢復對華出口水產品，當中有北海道冷凍扇貝、青森縣產鹽漬海參等產品。 北海道紋別市的一間水產出口商表示，在之前中國禁止進入水產時他們每年輸出200噸急凍扇貝，在之前重開後一直等待中國方面發出許可證明文件，對於再度禁止進口表示失望：「原本扭轉了虧蝕的狀況，現在又回到原狀。我們不知道又會就甚麼話，然後又出現甚麼的情況。我們也得只有忐忑不安之下繼續下去。其實即使恢復出口，很快也會重蹈覆轍。禁令實施前，對中國的出口佔整體的20%，說實話，我認為沒有人希望想回到那個水平。」