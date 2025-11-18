中日外交部長會議雙方堅持立場　劉勁松稱不滿意

日本外務省亞太區局長金井正彰在今日（18日）在北京，與中國外交部亞洲司司長劉勁松，就兩國近日的衝突進行多個小時的會談。在會後劉勁松表示對會議並不滿意，而日本媒體指金井重申了首相高市早苗的立場，並就有關中國駐大阪大使薛劍在社交平台言論提出抗議。外交部發言人毛寧在例行記者會上表明，日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。

日本媒體報道指，金井正彰在會議上代表高市早苗回應稱：「當前立場不會改變」，同時亦對有關於中國駐大阪領事館領事薛劍在社交平台的言論提出抗議。在會後劉勁松當面向記者表示對會談的結果並不滿意。而外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方在會上指出高市早苗的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。