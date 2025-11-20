中日關係惡化 外交部：借台灣生事只會給日本找事

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論轉趨惡化。在北京，外交部發言人毛寧表示，如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，日本領導人就不應該將所謂「存亡危機事態」與台灣問題相關聯，不能說一套做一套，口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，僅憑一句立場未變，解決不了中方關切。日方應認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。
毛寧強調，今年是台灣光復80週年，日本應該記得台灣是中國的台灣，台灣有沒有事根本不是日本的事，藉台灣生事只會給日本找事。她又重申，總理李強在G20期間沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。
推遲中日韓文化部長會議 中方：日本領導人言論破壞三方合作基礎
中方證實，原定本月舉行的中日韓三方文化部長會議將會推延。毛寧回應提問時說，日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。
韓聯社引述南韓文化體育觀光部表示，中方前日向韓方通報臨時推遲會議。中日韓文化部長會議自2007年起每年在三國輪流舉行，目的在促進三國文化交流與合作，下次會議本月24日在澳門舉行。
商務部：日方不能一邊傷害感情 一邊索取利益
有報道指，中國政府通知日本停止進口水產品。在北京，商務部新聞發言人何咏前回應說，目前沒有可以提供的信息，但指出日本首相高市早苗的涉華錯誤言論，激起中國民眾的強烈公憤，日方不能指望一邊傷害感情，一邊索取利益，這不是同中方打交道的正確方式，中方敦促日方立即糾正錯誤做法。
被問到中方是否考慮對日方採取反制措施。何咏前說，高市早苗的言論，從根本上損害中日關係政治基礎，對雙方經貿交流合作帶來嚴重負面影響。中方敦促日方本著對歷史和中日關係負責任的態度，收回錯誤言行，切實履行對華承諾，為兩國經貿合作創造良好環境。如果日方一意孤行，繼續在錯誤的道路上愈走愈遠，中方將堅決採取必要措施，一切後果由日方承擔。