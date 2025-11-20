中日關係惡化 外交部：借台灣生事只會給日本找事

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論轉趨惡化。在北京，外交部發言人毛寧表示，如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，日本領導人就不應該將所謂「存亡危機事態」與台灣問題相關聯，不能說一套做一套，口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，僅憑一句立場未變，解決不了中方關切。日方應認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。

毛寧強調，今年是台灣光復80週年，日本應​​該記得台灣是中國的台灣，台灣有沒有事根本不是日本的事，藉台灣生事只會給日本找事。她又重申，總理李強在G20期間沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。