中日關係｜外交部：日本膽敢武力介入台海將構成侵略　中方必迎頭痛擊

外交部發言人林劍回應，高市早苗在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後還執迷不悟、拒不撤回。

中日關係再趨緊張，今日在北京的外交部例行記者會，有記者提問指日本首相高市早苗日前發表關於中國大陸對台灣動武，可能構成日本「存亡危機事態」的言論，據報高市在國會答辯時稱，有關言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。

斥高市早苗國會發表涉台挑釁言論

外交部發言人林劍回應，高市早苗在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後還執迷不悟、拒不撤回。上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方的核心利益，侵犯中國主權。中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正、收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。