中日關係｜外交部：日本膽敢武力介入台海將構成侵略　中方必迎頭痛擊

中日關係再趨緊張，今日在北京的外交部例行記者會，有記者提問指日本首相高市早苗日前發表關於中國大陸對台灣動武，可能構成日本「存亡危機事態」的言論，據報高市在國會答辯時稱，有關言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。
斥高市早苗國會發表涉台挑釁言論
外交部發言人林劍回應，高市早苗在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後還執迷不悟、拒不撤回。上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方的核心利益，侵犯中國主權。中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正、收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。
林劍說，日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略，包括以行使自衛權為由悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難，質疑高市早苗再提所謂「存亡危機事態」的居心。
林劍表示，以何種方式解決台灣問題實現國家統一是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞，林劍警告如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。中方將堅決行使聯合國憲章和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中方正告日方必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火自焚。