中日韓外交中斷近4年高官集首爾舉行磋商　有望12月重啟3國領導人峰會

領導人會談受新冠疫情和各國關係惡化的影響

《共同社》報道，3國領導人會談受新冠疫情和各國關係惡化的影響，自2019年12月後中斷至今，若能實現將是4年來首次。雖然日韓關係得到改善，但日中關係圍繞核廢水排海而惡化，能否推進3國合作成為焦點。另外，作為領導人會談前的一步，3國正就11月在韓國釜山召開外長會談展開協調。日媒《TBS電視台》引述韓國官員的說法獨家報導稱，目前日、中都對舉行峰會沒有表示反對意見，有望在12月18日之後於韓國首爾舉行峰會。據韓國當局透露，3國就推進科技、經貿和安全等6個領域的合作達成一致，並力圖活躍旨在提高相互好感度的人員交流，會中沒有出現刺激日中的核廢水排海的相關發言。韓國外交部發言人任洙奭指，若韓中日3國峰會成行，韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、大陸國務院總理李強將與會。具體時間還需協調3國領導人的日程，但3國展現出儘早重啟峰會的意志。任洙奭稱，此次會議為重啟停擺多年的3國合作機制邁出了第一步。3方一致認為，有必要基於3國領導人對重啟韓中日峰會形成的共識，爭取3邊合作機制儘早恢復正常。並在恢復3邊合作機制過程中，取得能讓民眾切身感受到的成果至關重要。

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