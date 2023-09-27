中日韓外交中斷近4年高官集首爾舉行磋商　有望12月重啟3國領導人峰會

中日韓峰會停擺將近4年，大陸、日本與韓國26日在韓國首爾舉行外交高官磋商（SOM），就早日舉行3國領導人峰會達成意見一致。日媒引述知情人士報導，本屆主席國韓國示意希望在12月舉行，並提議發表聯合宣言。綜合中日韓官方說法，出席這場磋商會議的有大陸外交部部長助理農融，韓國外交部次官補（部長助理）鄭炳元，日本外務省外務審議官船越健裕以及中日韓合作秘書處秘書長李熙燮。內地外交部發言人汪文斌指，3方就推動中日韓合作穩步重啟進行深入探討，一致認為中日韓合作符合3方共同利益，應加強在人文、經貿、科技創新、永續發展、公共衛生等領域合作，為地區和平穩定繁榮作出新貢獻。3方同意在未來數月內舉行外長會議，並就推動在3國均方便的時間盡早舉行領導人會議保持溝通。
領導人會談受新冠疫情和各國關係惡化的影響
《共同社》報道，3國領導人會談受新冠疫情和各國關係惡化的影響，自2019年12月後中斷至今，若能實現將是4年來首次。雖然日韓關係得到改善，但日中關係圍繞核廢水排海而惡化，能否推進3國合作成為焦點。另外，作為領導人會談前的一步，3國正就11月在韓國釜山召開外長會談展開協調。日媒《TBS電視台》引述韓國官員的說法獨家報導稱，目前日、中都對舉行峰會沒有表示反對意見，有望在12月18日之後於韓國首爾舉行峰會。據韓國當局透露，3國就推進科技、經貿和安全等6個領域的合作達成一致，並力圖活躍旨在提高相互好感度的人員交流，會中沒有出現刺激日中的核廢水排海的相關發言。韓國外交部發言人任洙奭指，若韓中日3國峰會成行，韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、大陸國務院總理李強將與會。具體時間還需協調3國領導人的日程，但3國展現出儘早重啟峰會的意志。任洙奭稱，此次會議為重啟停擺多年的3國合作機制邁出了第一步。3方一致認為，有必要基於3國領導人對重啟韓中日峰會形成的共識，爭取3邊合作機制儘早恢復正常。並在恢復3邊合作機制過程中，取得能讓民眾切身感受到的成果至關重要。
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