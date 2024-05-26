中日韓領導人會議李強首爾唔尹錫悅 岸田文雄料促中方撤水產禁令

第九次中日韓領導人會議南韓首爾舉行，是三國相隔近4年半再度舉行領導人會議，上次在2019年12月於中國舉行。國務院總理李強今日(26日)中午抵達當地，先與南韓總統尹錫悅會晤，稍後將與日本首相岸田文雄見面。三方明日將舉行會議探討六大合作，包括促進人員往來、推動經貿合作發展、解決衞生、安全問題等。共同社稱，今次是岸田與李強的首次正式會談。岸田將要求中方取消暫停進口日本水產品的措施，以及早日釋放在中國被拘捕的日本人。

中日韓領導人會議｜中韓商討兩國擴大經濟合作

今次是中國總理自2015年以後時隔9年再次訪南韓。尹錫悅和李強曾於去年9月出席印尼舉行的東盟峰會時舉行雙邊會談。於今日的雙邊會談中，雙方討論兩國擴大經濟合作，以及在區內和國際事務上的合作。新華社稱，李強於會上表示，中韓建交30多年來，兩國關係發展迅速，經貿合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。雙方堅持相互尊重、開放包容、互利共贏，這些寶貴經驗值得雙方倍加珍惜並長期堅持。中方願同韓方在務實平衡基礎上加快推進中韓自貿協定第二階段談判，深入推進中韓(長春)國際合作示範區建設，加強高端製造、新能源、人工智能、生物醫藥等領域合作。中國將進一步擴大市場準入，加強外商投資服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多韓國企業來華投資興業。

韓聯社稱，尹錫悅表示，為了發展雙邊關係並實現國際社會和平與繁榮，韓中兩國應緊密合作。他還表示，不可否認的是，韓中兩國在國際社會上共同面臨著挑戰課題，受俄烏戰爭、以巴衝突持續的影響，全世界經濟的不確定性也在加劇。過去30多年來，韓中兩國共同克服了眾多難關，為彼此的發展做出了貢獻，希望在當前的全球多重危機下，兩國仍能夠繼續加強合作。雙方同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全2+2對話，適時啟動中韓1.5軌對話交流機制。加快推進中韓自貿協定第二階段談判，發揮好經濟部長會議和產業投資合作、產供鏈合作、出口管制對話等溝通機制作用，重啟中韓人文交流促進委員會和青年交流，進一步為兩國人員往來提供便利。

