中核集團校園招聘8000人 收119萬份履歷引熱議

內地職場招聘競爭非常激烈，尤其是保證「鐵飯碗」的國企或央企。中國核工業集團有限公司春季校園招聘發布1730個類型崗位，卻收到119萬份簡歷，引發內地社交平台熱議，指「錄取率比中彩票還難」。集團周日（4月6日）回應，預計錄用約8000人。

中核集團早前進行春季校園招聘，招聘對象為2025屆博士研究生、碩士研究生、本科生、大專生，招聘專業包括但不限於核科學技術類、地質礦產類、儀器儀表類、能源動力類等。此次招聘覆蓋全國10座城市、14所頂尖高校，釋放1730個核心崗位，吸納1196273份高質量簡歷，這相當於全國今年1200多萬畢業的大學生中，有近10%的學生向中核投遞簡歷。

中核集團招聘官方微信號「中核招聘」周日晚發文稱，感謝廣大網民對中核招聘的關注，感謝廣大學子對核事業的熱愛。文章稱，人才是第一資源，中核集團2025屆校園招聘，共提供1730類崗位，預計錄用約8000人，每位學子可以平行投遞20個崗位，以期實現崗位需求與人才特長、意向的精準匹配。

此前刪除招聘「喜報」

集團在周六（4月5日）以「收到119萬6273份簡歷」為題發布招聘喜報，同時配有星星眼表情符號，引發爭議，有網民認為「求職痛苦不該成為企業炫耀的資本」，隨後該帖刪除。