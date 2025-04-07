中核集團校園招聘8000人 收119萬份履歷引熱議

內地職場招聘競爭非常激烈，尤其是保證「鐵飯碗」的國企或央企。中國核工業集團有限公司春季校園招聘發布1730個類型崗位，卻收到119萬份簡歷，引發內地社交平台熱議，指「錄取率比中彩票還難」。集團周日（4月6日）回應，預計錄用約8000人。
每人可平行投遞20個崗位
中核集團早前進行春季校園招聘，招聘對象為2025屆博士研究生、碩士研究生、本科生、大專生，招聘專業包括但不限於核科學技術類、地質礦產類、儀器儀表類、能源動力類等。此次招聘覆蓋全國10座城市、14所頂尖高校，釋放1730個核心崗位，吸納1196273份高質量簡歷，這相當於全國今年1200多萬畢業的大學生中，有近10%的學生向中核投遞簡歷。
中核集團招聘官方微信號「中核招聘」周日晚發文稱，感謝廣大網民對中核招聘的關注，感謝廣大學子對核事業的熱愛。文章稱，人才是第一資源，中核集團2025屆校園招聘，共提供1730類崗位，預計錄用約8000人，每位學子可以平行投遞20個崗位，以期實現崗位需求與人才特長、意向的精準匹配。
此前刪除招聘「喜報」
集團在周六（4月5日）以「收到119萬6273份簡歷」為題發布招聘喜報，同時配有星星眼表情符號，引發爭議，有網民認為「求職痛苦不該成為企業炫耀的資本」，隨後該帖刪除。
此事引起高校畢業生群體廣泛關注，網民指現時內地畢業生求職難，中國核工業集團公司如此的大型國有企業每年都能吸引大量頂尖名校畢業生投遞簡歷，但大部分學生最終只能成為陪跑者。