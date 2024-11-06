中港澳牌粉紅色勞斯萊斯捱撞　女司機豪言不用貨車司機賠(有片)

廣東周一(4日)一貨車撞到一輛掛中港澳牌的粉紅色勞斯萊斯，引起網民關注。有目擊者稱，貨車司機被判全責，嚇得渾身發抖。至於被撞的勞斯萊斯女車主則不慌不亂，淡定落車拍片，她於翌日拍片回應事件，提到貨車司機買了100萬保險，如勞斯萊斯維修超出保險金額，就由她本人承擔。

綜合《搜狐視頻》等內地媒體報道，意外發生後，網上流傳多段影片，見勞斯萊斯淡定由座駕落車，不慌不亂拍片表示：「當時心都碎了，很心疼這個車」。報道指，有其他勞斯萊斯車主指：「自己的車換了根電線就花了14萬，這種超豪華定制化車型，維修估計要300萬」。引起網民熱議貨車司機要如何賠償。被撞的勞斯萊斯女車主就在翌日發片回應，指據悉貨車司機只買了100萬保險，但她承諾：「如果定損超出保險金額，由我自己本人承擔。」她又指：「他(貨車司機)是靠(運輸)這個謀生的，養家糊口不容易。」最後提醒大家開車注意安全。